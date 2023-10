In diesem Leipziger Ort weist jetzt eine historische Lore den Weg!

Von Anke Brod



Leipzig - Dass der Ton die Musik macht, ist im Leipziger Ortsteil Liebertwolkwitz schon länger bekannt... genauer gesagt seit 1886! Ab diesem Zeitpunkt operierte hier an der Naunhofer Straße nämlich die erste Tonsteinfabrik. An jener Adresse stieg am Wochenende im heutigen Tonwerk eine Info-Feier zum Leipziger Themenjahr 2023.