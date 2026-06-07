In dieser Umgebung macht Radeln Spaß: Neuer Teilnehmer-Rekord beim "neuseen classics"!

Leipzig - Im Rahmen des "Pÿur neuseen classics" heizten am Sonntag 2353 Menschen auf ihren Fahrrädern durchs Leipziger Neuseenland.

Eine Route, wie man sie sich kaum schöner vorstellen konnte: Das Rennen "Pÿur neuseen classics" führt mitten durchs Neuseenland. © Christian Grube

Wie gewohnt traten die Teilnehmenden auf verschiedenen Strecken von 60, 100 und 212 Kilometern gegeneinander an. So radelte die erste Startgruppe der Marathon-Etappe bereits um 5 Uhr morgens los, während sich die Fahrer mit der niedrigeren Kilometerzahl erst um 9 Uhr auf die Drahtesel schwangen.

In der 212-Kilometer-Marathon-Disziplin (244 Teilnehmende) konnte sich Julian Schmitz durchsetzen und den ersten Platz belegen, während Karmen Dietze bei den Frauen siegreich war.

Die 100-Kilometer-Etappe (1207 Teilnehmende) konnten jeweils Florian Heidenwag vom Sebamed Racing Team, Carmen Burmeister von Element[h]14 und Delfin Balzer aus Halle (Saale) für sich entscheiden.

Im Jedermannrennen auf der 60-Kilometer-Strecke belegten der Chemnitzer Jonathan Engisch, Wibke Engler vom SSV Torgau 1952 e.V. sowie Lou Kruse vom NRC International Team jeweils die ersten Plätze. Hier waren insgesamt 864 Menschen angetreten.

Alle Ergebnisse und weitere Infos findet Ihr auf der Homepage von maximalPULS.