In dieser Umgebung macht Radeln Spaß: Neuer Teilnehmer-Rekord beim "neuseen classics"!

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Im Rahmen des "Pÿur neuseen classics" heizten am Sonntag wieder Hunderte Fahrradfahrer durchs Leipziger Neuseenland.

Von Annika Rank

Leipzig - Im Rahmen des "Pÿur neuseen classics" heizten am Sonntag 2353 Menschen auf ihren Fahrrädern durchs Leipziger Neuseenland.

Eine Route, wie man sie sich kaum schöner vorstellen konnte: Das Rennen "Pÿur neuseen classics" führt mitten durchs Neuseenland.
Eine Route, wie man sie sich kaum schöner vorstellen konnte: Das Rennen "Pÿur neuseen classics" führt mitten durchs Neuseenland.  © Christian Grube

Wie gewohnt traten die Teilnehmenden auf verschiedenen Strecken von 60, 100 und 212 Kilometern gegeneinander an. So radelte die erste Startgruppe der Marathon-Etappe bereits um 5 Uhr morgens los, während sich die Fahrer mit der niedrigeren Kilometerzahl erst um 9 Uhr auf die Drahtesel schwangen.

In der 212-Kilometer-Marathon-Disziplin (244 Teilnehmende) konnte sich Julian Schmitz durchsetzen und den ersten Platz belegen, während Karmen Dietze bei den Frauen siegreich war.

Die 100-Kilometer-Etappe (1207 Teilnehmende) konnten jeweils Florian Heidenwag vom Sebamed Racing Team, Carmen Burmeister von Element[h]14 und Delfin Balzer aus Halle (Saale) für sich entscheiden.

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Im Jedermannrennen auf der 60-Kilometer-Strecke belegten der Chemnitzer Jonathan Engisch, Wibke Engler vom SSV Torgau 1952 e.V. sowie Lou Kruse vom NRC International Team jeweils die ersten Plätze. Hier waren insgesamt 864 Menschen angetreten.

Alle Ergebnisse und weitere Infos findet Ihr auf der Homepage von maximalPULS.

Florian Heidenwag vom Sebamed Racing Team holte sich den Sieg über 100 Kilometer.
Florian Heidenwag vom Sebamed Racing Team holte sich den Sieg über 100 Kilometer.  © Christian Grube
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Los ging's an der Alten Messe.
Los ging's an der Alten Messe.  © Christian Grube
Die Siegerinnen und Sieger ließen sich natürlich gebührend feiern.
Die Siegerinnen und Sieger ließen sich natürlich gebührend feiern.  © Christian Grube

Mehr als 2000 Teilnehmende beim "Pÿur neuseen classics"

Die Zuschauer jubelten den Fahrern zu.
Die Zuschauer jubelten den Fahrern zu.  © Christian Grube

Die Strecken führten die Radler unter anderem am Störmthaler See vorbei sowie auf der Marathon-Distanz bis über die Landesgrenze nach Sachsen-Anhalt.

Beim diesjährigen "Pÿur neuseen classics" konnte übrigens ein Teilnehmer-Plus verzeichnet werden: So radelten 2026 knapp 200 Menschen mehr mit als noch im Vorjahr.

Über den Rekord zeigte sich auch Sven Körbs vom Veranstalter maximalPULS gegenüber TAG24 "sehr froh und stolz": "Wir sind rundum zufrieden."

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Im Gegensatz zu der 2025-Ausgabe habe diesmal immerhin auch das Wetter mitgespielt, sodass die Organisatoren in "viele strahlende Gesichter" blicken konnten.

Nun blicke man hoffnungsvoll auf das kommende Jahr - und drücke natürlich ordentlich die Daumen für einen wiederum neuen Teilnehmerrekord!

Titelfoto: Montage Christian Grube

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