In nur einer Woche muss Maya ausgezogen sein! Wer nimmt sie auf?

Aufgrund ihrer versteiften Vorderpfote braucht Maya ein Zuhause, indem sie sicher rausgehen kann. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch

Nachdem sie im vergangenen Jahr ein Zuhause gefunden hatte, sollte es für Maya eigentlich endlich bergauf gehen. Doch dann folgte der Schock: Im Mai brach sie sich ihre Vorderpfote.

In der Hoffnung, dass die Verletzung von selbst wieder ausheilen wird, sollte sich Maya im Haus erst einmal auskurieren. Doch leider war der Bruch um einiges schlimmer als gedacht.

Seit ihrer Operation am 1. August leidet sie an einer Gelenkversteifung in der Pfote, mit der sie allein im Freien nicht zurechtkommen würde.

Eine Qual für die Freigängerin, die es liebt, an der frischen Luft zu sein.

Nach ihrem Kontrolltermin beim Tierarzt am Donnerstag sollte sie deshalb so schnell wie möglich aus ihrem jetzigen Zuhause aus- und in ein neues einziehen.

In diesem sollte es ihr ermöglicht werden, ungestört und sicher draußen herumzutollen. Ideal wäre dafür ein Haus mit anschließendem Freigehege oder ausbruchssicherem Grundstück. Als reine Wohnungskatze ist Maya nicht zu haben, da sie sich kaum an das Leben im Haus gewöhnen könnte.

Bis nächste Woche Montag sollte sie ein Zuhause gefunden haben. Bis dahin muss sie sich in der Tierarztpraxis Lindenthal noch etwas gedulden und ausruhen.