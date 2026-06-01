Jugendliche Räuber überfallen 14-Jährigen in Gohlis-Süd

Leipzig - Jugendliche haben am Sonntagabend im Leipziger Stadtteil Gohlis-Süd einen 14-Jährigen ausgeraubt.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung gegen die Jugendlichen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Laut Polizeisprecherin Therese Leverenz wurde der Minderjährige gegen 19.45 Uhr in der Lindenthaler Straße von ihm unbekannten Jugendlichen umzingelt und aufgefordert, ihnen sein Bargeld auszuhändigen.

Nachdem die Täter das Geld erbeutet hatten und Zeugen auf das Geschehen aufmerksam geworden waren, ergriff die Gruppe die Flucht.

Eingesetzte Polizeibeamte konnten jedoch wenig später mehrere Verdächtige (15, 15, 16, 16) in der Nähe des Tatortes stellen und im Anschluss deren Erziehungsberechtigten übergeben.