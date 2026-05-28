Zeugen gesucht: Skateboardfahrer reißt Oma zu Boden und versucht, Handtasche zu stehlen
Leipzig - Im Leipziger Osten ist eine 79-Jährige am Mittwochabend Opfer eines versuchten Raubes geworden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. In einem weiteren, ähnlichen Fall in der Nacht auf Donnerstag konnte der Täter hingegen geschnappt werden.
Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz mitteilte, lief die Seniorin gegen 19.30 Uhr über einen Parkplatz in der Schwantstraße in Schönefeld-Ost, als ihr ein junger Mann auf einem Skateboard entgegen kam und plötzlich nach ihrer Handtasche griff.
Die 79-Jährige stürzte daraufhin und erlitt dabei leichte Verletzungen.
"Der Unbekannte versuchte noch die Tasche an sich zu nehmen, scheiterte jedoch und flüchtete anschließend", so die Polizeisprecherin.
Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:
- männlich
- circa 17 bis 19 Jahre alt
- dunkelblonde Haare
- etwa 1,80 Meter groß
- bekleidet mit einem hellem T-Shirt und einer dunklen Hose
Die Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0341/96646666 bei der Polizei zu melden.
Polizei stellt 39-jährigen Handtaschendieb im Zentrum
Später in der Nacht kam es zu einem zweiten Raubdelikt in der Innenstadt. Auch hier hatte es der Täter auf eine Handtasche abgesehen.
Laut Polizeisprecherin Therese Leverenz befand sich eine 23-Jährige gegen 0.40 Uhr in der Großen Fleischergasse gerade auf den Schultern ihres Begleiters (23), als ein Radfahrer auf sie zufuhr und ihr die Tasche aus der Hand riss.
"In der weiteren Folge fielen die junge Frau und der 23-Jährige zu Boden und verletzten sich dabei leicht", so die Polizeisprecherin. "Während der Tatverdächtige in Richtung Brühl flüchtete, nahm der 23-Jährige die Verfolgung auf und verständigte in der Nähe befindliche Polizeibeamte."
Kurze Zeit später gelang es den Beamten, den 39-jährigen Tatverdächtigen in der Rosentalgasse zu stellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 0,94 Promille ergeben.
Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung sowie einer Blutentnahme wurde der Deutsche nach Rücksprache mit der Bereitschaftsstaatsanwältin aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Kripo ermittelt nun wegen Raubes gegen ihn.
Titelfoto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa