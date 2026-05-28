Zeugen gesucht: Skateboardfahrer reißt Oma zu Boden und versucht, Handtasche zu stehlen

Leipzig - Im Leipziger Osten ist eine 79-Jährige am Mittwochabend Opfer eines versuchten Raubes geworden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. In einem weiteren, ähnlichen Fall in der Nacht auf Donnerstag konnte der Täter hingegen geschnappt werden.

Eine 79-Jährige wurde am Mittwochabend Opfer eines versuchten Raubes. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Wie Polizeisprecherin Therese Leverenz mitteilte, lief die Seniorin gegen 19.30 Uhr über einen Parkplatz in der Schwantstraße in Schönefeld-Ost, als ihr ein junger Mann auf einem Skateboard entgegen kam und plötzlich nach ihrer Handtasche griff.

Die 79-Jährige stürzte daraufhin und erlitt dabei leichte Verletzungen.

"Der Unbekannte versuchte noch die Tasche an sich zu nehmen, scheiterte jedoch und flüchtete anschließend", so die Polizeisprecherin.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

circa 17 bis 19 Jahre alt

dunkelblonde Haare

etwa 1,80 Meter groß

bekleidet mit einem hellem T-Shirt und einer dunklen Hose

Die Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen wegen eines Raubdeliktes aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0341/96646666 bei der Polizei zu melden.