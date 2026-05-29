Nach Ausbruch von Tiger Sandokan: Ungewisse Zukunft für Raubkatzen der "Tiger-Queen"

Dölzig - Nach dem Ausbruch von Tiger "Sandokan" aus dem privaten Gehege der sogenannten "Tiger-Queen" Carmen Zander in Dölzig nahe Leipzig ist der Verbleib der übrigen acht Raubkatzen noch nicht geklärt.

Werbung für Carmen Zanders Raubkatzen am Zaun zu ihrem Gelände. Wie es nach dem Ausbruch eines der Tiger mit den übrigen Tieren weitergeht, ist weiterhin unklar. © Heiko Rebsch/dpa

Es werde weiter daran gearbeitet, die Situation der Tiger zu verbessern, teilte das zuständige Landratsamt Nordsachsen auf Anfrage mit.

Es bestehe weiterhin die Forderung an die Halterin, die Vorgaben des Säugetiergutachtens zu erfüllen.

Demnach muss für Tiger ein Außengehege von mindestens 200 Quadratmetern Fläche zur Verfügung stehen, für jedes weitere ausgewachsene Tier müssen es je 100 Quadratmeter mehr sein. Andernfalls muss der Tierbestand den aktuell zur Verfügung stehenden Flächen angepasst werden, hieß es weiter.

Da sich die Halterin gegen die Auflagen wehrt, ist ein Abschluss des Verfahrens noch nicht absehbar.

Sollte jedoch feststehen, dass die Auflagen des Landratsamtes zur Einhaltung des Tierwohls gerechtfertigt sind und dennoch keine Anpassung erfolgt, ist eine Wegnahme von Tieren eine mögliche Option.