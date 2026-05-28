So viele Wohnungen will die LWB bis 2035 in Leipzig bauen

Leipzig - Leipzigs kommunale Wohnungsgesellschaft (LWB) plant trotz hoher Baukosten auch in den nächsten Jahren, neuen Wohnraum zu schaffen. Bis 2035 sollen mehr als 2000 Wohnungen gebaut werden, teilte die LWB mit.

Die LWB beabsichtigt, bis 2035 mehr als 2000 Wohnungen zu bauen. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Das städtische Unternehmen sei damit nahezu der einzige gemeinwohlorientierte Akteur, der aktuell in Leipzig noch baue, sagte der Baudezernent und LWB-Aufsichtsratschef Thomas Dienberg (Grüne).

"Wohnen ist und bleibt in unserer Stadt das Thema Nummer eins", sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (68, SPD).

Viele Menschen fragten sich, ob sie in Zukunft ihre Miete noch zahlen könnten. Er sei daher dankbar, dass das kommunale Unternehmen sein Bauprogramm fortsetze.

Mehr als die Hälfte der neuen Wohnungen soll im geförderten Bereich entstehen - das bedeutet, sie werden zu günstigen Mieten angeboten.