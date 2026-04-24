Kiloweise Gras: Leipziger Polizei nimmt illegalen Cannabis-Club hoch

Leipzig - Eine Leipziger Gruppe bestehend aus drei Männern (23, 33, 47) und einer Frau (47) wird verdächtigt, im großen Stil mit Cannabis gedealt zu haben. Neben Bargeld wurde bei ihnen vier Kilo Gras gefunden.

Die Leipziger Polizei kam einem illegalen Cannabis-Club auf die Schliche. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Dienstagnachmittag setzte die Polizei vier richterliche Durchsuchungsbeschlüsse gegen die Deutschen durch. Ihnen wurde vorgeworfen, einen illegalen Cannabis-Club zu betreiben und die Drogen zu verkaufen.

Mit Spürhunden und einer Spezialeinheit durchsuchten die Beamten gegen 14 Uhr die Räumlichkeiten der Verdächtigen und wurden fündig.

Neben dem Cannabis konnte ein fünfstelliger Geldbetrag sichergestellt werden. Dieser stammt mutmaßlich aus den illegalen Verkäufen.