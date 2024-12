Klage gegen Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle eingereicht: "Fatale Missachtung"

Auf dem Frachtflughafen Leipzig/Halle sollen die Flächen für die Flugzeuge deutlich vergrößert werden. Umweltschützer wollen das Projekt vor Gericht stoppen. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Landesverbände Sachsen und Sachsen-Anhalt mitteilten, besteht das Ziel der Klage darin, den Beschluss der zuständigen Behörden gerichtlich überprüfen zu lassen. Dieser Beschluss ermöglicht ab 2032 eine Verdopplung der Umschlagskapazität des bereits jetzt zweitgrößten Frachtflughafens Deutschlands.

Der Ausbau sei trotz zahlreicher Einwände von Bürgerinnen und Bürgern, Verbänden und Trägern öffentlicher Belange genehmigt worden, hieß es. "Gegen einen solchen Beschluss bleibt der Zivilgesellschaft letztlich nur der Rechtsweg", sagte der Vorsitzende des sächsischen Landesverbands, Felix Ekardt.

Es müsse geklärt werden, ob der Ausbau angesichts der Klimakrise, der Gesundheitsbelastungen und der enormen öffentlichen Kosten überhaupt rechtmäßig sei.

"Die Verdopplung der Kapazität eines Frachtflughafens in Zeiten der Klimakrise ist nicht nur ein Schritt in die falsche Richtung, sondern eine fatale Missachtung der Lebensgrundlagen künftiger Generationen", so Ekardt.