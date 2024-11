Klassisch kaufen oder selbst schlagen: Hier gibt's in und um Leipzig Weihnachtsbäume

Ob ganz klassisch am Stand aussuchen oder doch lieber selbst im Wald schlagen: In und um Leipzig läuft der Weihnachtsbaum-Verkauf an!

Von Carolina Neubert

Leipzig - Holt die Christbaumkugeln und die Lichterketten aus dem Keller - in und um Leipzig läuft der Weihnachtsbaum-Verkauf an! Ob ganz klassisch am Stand aussuchen oder doch lieber selbst im Wald schlagen - ein geschmückter Weihnachtsbaum bringt ein kleines Stück Magie (und zugegeben: häufig auch Nadeln) in die eigenen vier Wände.

Die Saison ist eröffnet: In Leipzig läuft der Weihnachtsbaum-Verkauf an. © Christian Grube Totensonntag ist vorbei und damit darf offiziell in die Weihnachts-Saison gestartet werden - während einige ihre Tannen, Fichten oder Kiefern schon in der Adventszeit aufstellen, warten andere lieber bis zum 24. Dezember. Bei einer Sache dürften sich jedoch alle einig sein: Der Duft von Tannennadeln sorgt für einen einzigartigen Zauber. Wie jedes Jahr gibt es neben der Auswahl in Baumärkten und auf privaten Flächen auch die Verkaufsplätze der Stadt - an diesen Stellen laden die Stände in allen Himmelsrichtungen wieder zur Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum ein: Leipzig Wasserleiche in Leipzig: Offenbar kein Tötungsdelikt! Zentrum Wilhelm-Leuschner-Platz: 26. November bis 23. Dezember, montags bis sonntags von 10 bis 19 Uhr

Wie hier am Wilhelm-Leuschner-Platz öffnen wieder mehrere Verkaufsstellen der Stadt. © Christian Grube Norden Huygensplatz: 30. November bis 23. Dezember, montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr, sonntags von 10 bis 16 Uhr



30. November bis 23. Dezember, montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr, sonntags von 10 bis 16 Uhr Gohlis Park: 6. bis 23. Dezember, montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr, sonntags von 10 bis 16 Uhr Osten Rohrteichstraße/Schönefelder Allee: 24. November bis 23. Dezember, montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr

24. November bis 23. Dezember, montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr Riebeckstraße/Ecke Lipsiusstraße: 5. bis 23. Dezember, montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr Süden Heinrich-Schütz-Platz: 30. November bis 23. Dezember, montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr

30. November bis 23. Dezember, montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr Richard-Lehmann-Straße/Karl-Liebknecht-Straße: 4. bis 23. Dezember, montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr, sonntags von 10 bis 16 Uhr

4. bis 23. Dezember, montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr, sonntags von 10 bis 16 Uhr Platz am Völkerschlachtdenkmal: 5. bis 23. Dezember, montags bis sonntags von 9.30 bis 18 Uhr Westen Festplatz Cottaweg: 22. November bis 23. Dezember, montags bis sonntags von 9 bis 20 Uhr

22. November bis 23. Dezember, montags bis sonntags von 9 bis 20 Uhr Lindenauer Markt: 4. bis 23. Dezember, montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr

Doch lieber selbst Hand anlegen?