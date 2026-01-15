Knapp 200 Veranstaltungen sei Dank: Leipziger Messe freut sich über großen Umsatz

Leipzig - Die Leipziger Messe stuft das vergangene Jahr als erfolgreich ein.

Die Messe blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. © Jan Woitas/dpa

Nach vorläufigen Zahlen seien rund 110 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet worden, teilte das Unternehmen mit. Der Wert liegt unter dem des Rekordjahres 2024, als 114,7 Millionen Euro Umsatz zu Buche standen.

Angaben zum Ergebnis macht die Messe erst bei der Vorlage des Geschäftsberichts in einigen Monaten.

2025 richtete die Leipziger Messe insgesamt 195 Veranstaltungen aus (Vorjahr: 192). Dazu zählten Messen, Gastveranstaltungen, Events und Kongresse.

Im vergangenen Jahr seien neue nationale und internationale Formate dazugekommen - darunter eine Fachmesse für Industriearmaturen und Dichtungstechnik (DIAM & DDM) sowie verschiedene Kongresse zu Themen wie Inklusion im Arbeitsleben oder Imkerei.