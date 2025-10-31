22 Stunden nonstop! Johannes wagt den Orgel-Marathon

Leipzig - Organist Johannes Lang (36) spielt das gesamte Orgelwerk von Johann Sebastian Bach in der Leipziger Thomaskirche hintereinanderweg - 22 Stunden lang.

Johannes Lang (36) wird 22 Stunden durchgehend Bach-Stücke spielen. © TOBIAS TANZYNA/MDR Mitteldeutscher Rundfunk/obs

Der Bach-Marathon soll an diesem Freitag um 13.30 Uhr beginnen und bis Samstagvormittag laufen, wie die Kirchengemeinde mitteilte.

Der Thomasorganist spiele 235 Werke in 14 Konzerten, die jeweils 90 Minuten dauern.

Lang sagte, für ihn gehe mit dem Bach-Marathon ein langgehegter Traum in Erfüllung. Für die Umsetzung sei eine sehr lange Vorbereitungszeit nötig gewesen. Er wolle "die Begeisterung für die unglaubliche Vielfalt des bachschen Orgelwerks wecken".

Das Publikum kann frei wählen, ob es einzelne Konzerte, Teilabschnitte oder die gesamte Reihe besucht. Die entsprechenden Tickets heißen "Kurzstrecke", "Halbmarathon" und "Marathon".