Emotionales Geständnis in Leipzig: Nina Chuba kündigt Auszeit an

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Es ist die allererste Arena-Tour für Sängerin Nina Chuba. In Leipzig zeigte sie am Donnerstagabend ihren 12.000 Fans, warum die Bühne genau der richtige Ort für die 27-Jährige ist. Doch wird dieser auch gleich wieder der Rücken gekehrt?

Donnerstagabend rockte Nina Chuba (27) die QUARTERBACK Immobilien ARENA in Leipzig. © Christian Grube Natürlich nicht. Trotzdem erzählte sie in der restlos ausverkauften QUARTERBACK Immobilien ARENA, dass die vergangenen Jahre sehr fordernd waren. Durchweg Vollgas geben, um die eigene Musikkarriere voranzutreiben, habe seine Spuren hinterlassen. "Ich hab' meine Mama lange nicht gesehen, ich hab' meine Oma lange nicht gesehen", betrauerte sie die fehlende Familienzeit. Leipzig Kultur & Leute 55.000 Euro Preisgeld: In Leipzig werden wieder die besten Dokumentarfilme gesucht Für Nina steht deshalb fest: "Nach dieser Tour werde ich eine kleine Pause machen." Dann geht es erstmal zu den Liebsten. Lange werden ihre Fans jedoch nicht auf sie verzichten müssen, denn schon nächstes Jahr geht es mit ihren Open-Air-Sommershows weiter.

Ihre erste Arena-Tour und dann direkt ein ausverkauftes Haus. © Christian Grube

Knapp zwei Stunden rockte die Powerfrau die Bühne. © Christian Grube

Nina Chuba in Leipzig: Von großen Hits zu großen Gefühlen