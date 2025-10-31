Emotionales Geständnis in Leipzig: Nina Chuba kündigt Auszeit an
Leipzig - Es ist die allererste Arena-Tour für Sängerin Nina Chuba. In Leipzig zeigte sie am Donnerstagabend ihren 12.000 Fans, warum die Bühne genau der richtige Ort für die 27-Jährige ist. Doch wird dieser auch gleich wieder der Rücken gekehrt?
Natürlich nicht. Trotzdem erzählte sie in der restlos ausverkauften QUARTERBACK Immobilien ARENA, dass die vergangenen Jahre sehr fordernd waren.
Durchweg Vollgas geben, um die eigene Musikkarriere voranzutreiben, habe seine Spuren hinterlassen.
"Ich hab' meine Mama lange nicht gesehen, ich hab' meine Oma lange nicht gesehen", betrauerte sie die fehlende Familienzeit.
Für Nina steht deshalb fest: "Nach dieser Tour werde ich eine kleine Pause machen." Dann geht es erstmal zu den Liebsten.
Lange werden ihre Fans jedoch nicht auf sie verzichten müssen, denn schon nächstes Jahr geht es mit ihren Open-Air-Sommershows weiter.
Nina Chuba in Leipzig: Von großen Hits zu großen Gefühlen
Mit ihrem Hit "Wildberry Lillet" katapultierte sich Nina Chuba auf Platz eins der deutschen Charts - und außerdem in die Herzen vieler junger Frauen.
Und genau die dominierten auch klar das Publikum in Leipzig. Die Jüngsten bekamen noch schnell ein paar geräuschunterdrückende Kopfhörer auf und dann konnte das Konzert auch schon in vollen Zügen genossen werden.
Im sexy Outfit, mit Konfetti-Kanone und Feuershow rockte die Sängerin ihre Bühne.
Doch neben ihren Klassikern wie "Fata Morgana" oder "Mangos mit Chili" konnte Nina auch ruhige Töne einschlagen.
"Ich fühle mich ganz oft, in ganz vielen Situationen in meinem Leben ganz doll unsicher", leitete sie einen Song ein, der vielen besonders jungen Menschen wohl ziemlich aus der Seele sprechen dürfte.
In "Unsicher" sang sie von Problemen und Fehlern, die ihre 20er prägen und davon, wie furchteinflößend es sich anfühlen kann, erwachsen zu werden. Mit "ILMILMN (Skit)" legte sie im Anschluss direkt die nächsten tiefgründigen Zeilen verpackt in schöner Melodie nach.
Für das große Finale hob sich Nina ihren erst Ende August veröffentlichen Song "Fahr zur Hölle" auf, welcher die Stimmung in der Arena nochmal so richtig zum Kochen brachte.
Titelfoto: Montage: Christian Grube