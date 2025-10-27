Vom Mantel zum Meisterwerk: So entstand das Opernball-Kleid des Abends

Glitzer, Tüll und Rüschen so weit das Auge reicht. Doch eine Besucherin des Leipziger Opernballs hat im wahrsten Sinne den Vogel abgeschossen.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Glitzer, Tüll und Rüschen so weit das Auge reicht. Die Besucher des Leipziger Opernballs haben auch dieses Jahr Outfit-technisch ordentlich abgeliefert. Doch eine hat im (beinahe) wahrsten Sinne den Vogel abgeschossen.

Andrea Eggers setzte in ihrem Feder-Fummel gleich mal noch ein Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit.
Andrea Eggers setzte in ihrem Feder-Fummel gleich mal noch ein Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit.  © Montage: Christian Grube

Stolz ist Influencerin Andrea Eggers über den roten Teppich geschritten.

Mit schwarz entschied sie sich zwar nicht für die auffälligste Farbe, trotzdem blieben alle Blicke an ihr hängen.

Der Grund war ein üppiger Federrock, der schon erahnen ließ: Dieses Outfit war nicht von der Stange.

Leipzig: Simply Red auf Jubiläumstour in Leipzig: Wie eine kleine Reise in die Jugend
Leipzig Kultur & Leute Simply Red auf Jubiläumstour in Leipzig: Wie eine kleine Reise in die Jugend

"Ich trage ein Kleid von Beate Richter", verriet sie TAG24. Zusammen mit zwei Studentinnen hat die Designerin das Outfit in mühevoller Handarbeit gefertigt.

"Wir haben quasi aus einem Federmantel, das war es vorher, ein Opernballkleid gemacht", erzählte sie stolz.

Unter dem Motto "¡Bienvenidos, Andalucía!" war die Trendfarbe des Abends schnell ausgemacht. So rockten unter anderem Claudia Obert (64), Verena Kerth (44) und Annemarie Eilfeld (35) ihren Traum in Rot.

Letztere posierte stolz in Ihrer Abendgarderobe von Luxuar Fashion. Nachdem die Sängerin bei der Anreise im Stau gestanden hatte, musste das Umziehen schnell gehen. "Angezogen war ich tatsächlich nach sechs Minuten."

Zur "Lady in Red" wurde nicht nur Sängerin Annemarie Eilfeld (35).
Zur "Lady in Red" wurde nicht nur Sängerin Annemarie Eilfeld (35).  © Montage: Christian Grube
Auch Claudia Obert (64) und Verena Kerth (44) setzten auf die Trendfarbe des Abends.
Auch Claudia Obert (64) und Verena Kerth (44) setzten auf die Trendfarbe des Abends.  © Montage: Christian Grube
Amina Lohmeyer war hingegen ganz in Blau gekleidet.
Amina Lohmeyer war hingegen ganz in Blau gekleidet.  © Christian Grube

Leipziger Opernball: Blaue Schönheit und dezenter Partnerlook

Im dezenten Partnerlook schwangen Nico Schwanz (47) und seine Verlobte Victoria Schuler das Tanzbein.
Im dezenten Partnerlook schwangen Nico Schwanz (47) und seine Verlobte Victoria Schuler das Tanzbein.  © Christian Grube

Nicht wegschauen konnte man bei Fashion-Queen Amina Lohmeyer.

Ihr komplett in Blau gehaltenes Ballkleid ergänzte sie mit der passenden Haarfarbe und zeigte damit, was es bedeutet, das Outfit von Kopf bis Fuß aufeinander abzustimmen.

Doch was das angeht, konnten auch Model Nico Schwanz (47) und seine Verlobte Victoria Schuler mithalten.

Leipzig: Überraschende Aktion in Leipzig: "The Voice of Germany"-Gewinner spielt am Hauptbahnhof
Leipzig Kultur & Leute Überraschende Aktion in Leipzig: "The Voice of Germany"-Gewinner spielt am Hauptbahnhof

Er in dunkel, sie in Hell gekleidet, war die Farbe des Musters auf Schwanz' Anzug doch sorgsam auf Schulers Kleid abgestimmt. Der Partnerlook somit ganz klar geglückt.

Auch immer wieder zu sehen: Der Fächer.
Auch immer wieder zu sehen: Der Fächer.  © Christian Grube

Ebenso beliebt wie die Farbe Rot war übrigens der Fächer als Accessoire. Ins flauschige Rosa gehüllt oder mit schwarzer Spitze wurde der natürlich immer passend zum Outfit gewählt.

Titelfoto: Montage: Christian Grube

Mehr zum Thema Leipzig Kultur & Leute: