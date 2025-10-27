Vom Mantel zum Meisterwerk: So entstand das Opernball-Kleid des Abends

Leipzig - Glitzer, Tüll und Rüschen so weit das Auge reicht. Die Besucher des Leipziger Opernballs haben auch dieses Jahr Outfit-technisch ordentlich abgeliefert. Doch eine hat im (beinahe) wahrsten Sinne den Vogel abgeschossen.

Andrea Eggers setzte in ihrem Feder-Fummel gleich mal noch ein Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit. © Montage: Christian Grube

Stolz ist Influencerin Andrea Eggers über den roten Teppich geschritten.

Mit schwarz entschied sie sich zwar nicht für die auffälligste Farbe, trotzdem blieben alle Blicke an ihr hängen.

Der Grund war ein üppiger Federrock, der schon erahnen ließ: Dieses Outfit war nicht von der Stange.

"Ich trage ein Kleid von Beate Richter", verriet sie TAG24. Zusammen mit zwei Studentinnen hat die Designerin das Outfit in mühevoller Handarbeit gefertigt.

"Wir haben quasi aus einem Federmantel, das war es vorher, ein Opernballkleid gemacht", erzählte sie stolz.

Unter dem Motto "¡Bienvenidos, Andalucía!" war die Trendfarbe des Abends schnell ausgemacht. So rockten unter anderem Claudia Obert (64), Verena Kerth (44) und Annemarie Eilfeld (35) ihren Traum in Rot.

Letztere posierte stolz in Ihrer Abendgarderobe von Luxuar Fashion. Nachdem die Sängerin bei der Anreise im Stau gestanden hatte, musste das Umziehen schnell gehen. "Angezogen war ich tatsächlich nach sechs Minuten."