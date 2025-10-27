Vom Mantel zum Meisterwerk: So entstand das Opernball-Kleid des Abends
Leipzig - Glitzer, Tüll und Rüschen so weit das Auge reicht. Die Besucher des Leipziger Opernballs haben auch dieses Jahr Outfit-technisch ordentlich abgeliefert. Doch eine hat im (beinahe) wahrsten Sinne den Vogel abgeschossen.
Stolz ist Influencerin Andrea Eggers über den roten Teppich geschritten.
Mit schwarz entschied sie sich zwar nicht für die auffälligste Farbe, trotzdem blieben alle Blicke an ihr hängen.
Der Grund war ein üppiger Federrock, der schon erahnen ließ: Dieses Outfit war nicht von der Stange.
"Ich trage ein Kleid von Beate Richter", verriet sie TAG24. Zusammen mit zwei Studentinnen hat die Designerin das Outfit in mühevoller Handarbeit gefertigt.
"Wir haben quasi aus einem Federmantel, das war es vorher, ein Opernballkleid gemacht", erzählte sie stolz.
Unter dem Motto "¡Bienvenidos, Andalucía!" war die Trendfarbe des Abends schnell ausgemacht. So rockten unter anderem Claudia Obert (64), Verena Kerth (44) und Annemarie Eilfeld (35) ihren Traum in Rot.
Letztere posierte stolz in Ihrer Abendgarderobe von Luxuar Fashion. Nachdem die Sängerin bei der Anreise im Stau gestanden hatte, musste das Umziehen schnell gehen. "Angezogen war ich tatsächlich nach sechs Minuten."
Leipziger Opernball: Blaue Schönheit und dezenter Partnerlook
Nicht wegschauen konnte man bei Fashion-Queen Amina Lohmeyer.
Ihr komplett in Blau gehaltenes Ballkleid ergänzte sie mit der passenden Haarfarbe und zeigte damit, was es bedeutet, das Outfit von Kopf bis Fuß aufeinander abzustimmen.
Doch was das angeht, konnten auch Model Nico Schwanz (47) und seine Verlobte Victoria Schuler mithalten.
Er in dunkel, sie in Hell gekleidet, war die Farbe des Musters auf Schwanz' Anzug doch sorgsam auf Schulers Kleid abgestimmt. Der Partnerlook somit ganz klar geglückt.
Ebenso beliebt wie die Farbe Rot war übrigens der Fächer als Accessoire. Ins flauschige Rosa gehüllt oder mit schwarzer Spitze wurde der natürlich immer passend zum Outfit gewählt.
Titelfoto: Montage: Christian Grube