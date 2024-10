10.10.2024 12:25 650 Beamte bei Lichtfest in Leipzig im Einsatz: Polizei zieht Bilanz

Bei den Feierlichkeiten am 35. Jahrestag der Friedlichen Revolution in der DDR war Bundeskanzler Olaf Scholz in Leipzig zu Gast.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Die Feierlichkeiten am 35. Jahrestag der Friedlichen Revolution legten am Mittwoch die gesamte Leipziger Innenstadt lahm. Die Polizei zieht trotzdem ein positives Fazit. Zahlreiche Leipziger waren am Mittwochabend in der Leipziger Innenstadt unterwegs. © EHL Media/Björn Stach Laut Pressesprecherin Susanne Lübcke waren insgesamt 650 Einsatzkräfte der Leipziger Direktion, der sächsischen Bereitschaftspolizei, des LKA und weiterer Abteilungen im Einsatz. "Bis zum späten Abend gab es keine Störungen oder andere größere Vorkommnisse", so Lübcke. Drei Straftaten konnten insgesamt verzeichnet werden, darunter eine Körperverletzung, eine Sachbeschädigung und ein Verstoß der Luftbeschränkungszone. Vor allem im Zusammenhang mit dem Besuch von Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) hatte die Stadt mithilfe ihrer Behörden ein Sicherheitskonzept vorab erstellt. Leipzig Kultur & Leute Rührender Abschied im Tierheim Leipzig: Patin bekommt Asche von Hund Thyson Leipzig erinnert jedes Jahr an den 9. Oktober 1989, als eine große Montagsdemonstration mit mindestens 70.000 Menschen zu einem Meilenstein im Wendeherbst wurde. Einen Monat später fiel die Berliner Mauer. Lichtinstallationen boten den Besuchern des Lichtfests ein schönes Spektakel. © EHL Media/Björn Stach In diesem Jahr hatten nationale und internationale Künstler den gesamten Innenstadtring mit Musik, Performances und Projektionen belebt.

Titelfoto: EHL Media/Björn Stach