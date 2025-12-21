"Ahoi" statt "Ho, ho, ho"! Leipzigerin tauscht Tannenbaum gegen Seeluft

Sarah aus Naunhof bei Leipzig arbeitet auf einem Kreuzfahrtschiff und verbringt die Weihnachtsfeiertage auf See. TAG24 hat mit ihr gesprochen.

Von Uwe Blümel

Naunhof - Alle Jahre wieder leuchtet zu Weihnachten auf dem Dresdner Striezelmarkt der Tannenbaum. Pyramiden drehen sich und der Duft von Glühwein schwängert die Luft. Doch nicht alle Sachsen können das Fest der Liebe zu Hause gemeinsam mit ihren Liebsten feiern.

Feierte zuletzt 2023 Weihnachten in der Heimat: Sarah hat in Leipzig Gesundheitsmanagement studiert und im Reha-Sport gearbeitet. © privat Für Sarah Eichelbaum (30) aus Naunhof (bei Leipzig) ist das Weihnachtsfest eher ein Großkampftag als besinnliche Zeit zum Abschalten. Zu Weihnachten zupft jeder aus ihrer weit verflochtenen Patchworkfamilie an ihr, um ein paar Stunden der besinnlichen Tage mit ihr gemeinsam ergattern zu können. "Dann besuche ich nicht nur meine Eltern, die Großeltern und meine drei Geschwister, sondern auch Urgroßopi Dieter, der gerade 90 Jahre alt geworden ist. Bei Oma Martina kommt traditionell Gans mit Rotkraut und ihren selbstgemachten leckeren Klößen auf den Tisch." Leipzig Kultur & Leute Klöße, Rotkohl und kitschige Weihnachtssongs: So verbringen die Promis die Weihnachtszeit Familienfreude pur, doch manchmal mehr Hetze als Herzlichkeit. Besinnlich und geruhsam sieht anders aus.

Spiegelt sich in einer Christbaumkugel vom Riesenweihnachtsbaum auf Deck 3: Sarah Eichelbaum (30) aus Naunhof (bei Leipzig) fährt seit September 2021 zur See, hat als Fahrrad-Guide schon die halbe Welt bereist. © privat

Sarah schippert auf Kreuzfahrtschiffen um die Welt

Knusper, knusper, knäuschen: Die Deko an Bord lässt keine Wünsche offen. © privat Statt Verwandtschafts-Hopping steht dieses Jahr Insel-Hopping auf Sarahs Festprogramm. Sie hat getauscht - heimatlichen Glühweinduft gegen Seeluft. Denn Sarah arbeitet über Weihnachten auf der "Mein Schiff 7" - einem schwimmenden Arbeitsplatz: 316 Meter lang, 36 Meter breit und an Heiligabend etwa 3500 Kilometer Luftlinie von Sachsen entfernt. Während ihre Großfamilie in Leipzig diesmal ohne Sarah unterm Tannenbaum Geschenke auspackt, schippert sie zwischen Lanzarote (Kanaren) und Agadir (Marokko) bei einem Seetag über den Atlantik. Anschließend geht das Schiff auf mehreren kanarischen Inseln vor Anker. Leipzig Kultur & Leute Delfin-Therapie soll Henry helfen: Erlebt Spendenaktion noch ein Weihnachtswunder? Als Vize-Chefin für die Organisation von Landausflügen (offizielle Offiziers-Dienststellung: Assistant Shore Excursion Manager) ist Sarah auf dem Schiff für ein 18-köpfiges Team von Tour- und Fahrrad-Guides verantwortlich. Die teilt sie als Tourenführer für exotische Exkursionen zu Land und Leuten sowie auf Radtouren in fernen Gefilden ein und organisiert Busse in Zusammenarbeit mit den örtlichen Ausflugsagenturen, Restaurantbesuche und ordert Eintrittstickets für Kreuzfahrtgäste.

Auch der Adventskalender darf auf hoher See nicht fehlen. © privat

Auch an Bord wird gefeiert

Beliebtes Fotomotiv für Seefahrer, die zu den Festtagen aus der Heimat flüchten: Auf dem Pooldeck lädt eine illuminierte Christbaumkugel zu Schnappschüssen ein. © privat Doch bevor es am 25. Dezember wieder auf Landgang in Marokko geht, wird an Heiligabend im Atlantik-Restaurant der typische Weihnachtsbraten mit Kartoffeln und Rotkraut kredenzt. "Zur Feier des Tages begleiten wir Offiziere in Uniform und eleganten Jacketts die ebenfalls festlich gekleideten Gäste zu ihren Tischen, geben ein Gläschen Sekt aus." Der gesamte Ozeanriese hat sich längst in ein Weihnachtsschiff verwandelt. "An Bord ist alles festlich geschmückt. An der Rezeption auf Deck 3 steht ein großer Weihnachtsbaum und auf dem Pooldeck eine große Lichtinstallation in Form einer riesigen Christbaumkugel", erzählt Sarah. "Oh, es riecht gut - oh, es riecht fein" wird bei der Weihnachtsshow im Schiffstheater nicht nur gesungen, sondern ist das Motto während der gesamten Weihnachtstour.

Bescherung unterm fremden Weihnachtsbaum kommt immer mehr in Mode: Auf der Weihnachtsroute rund um die Kanaren sind alle der über 1400 Kabinen und Suiten auf "Mein Schiff 7" ausgebucht. © privat

Ein bisschen Heimat gibt es auch auf dem Schiff

Die "Mein Schiff 7" tourt derzeit im Atlantik umher. © PR Sarah: "In der Küche werden Plätzchen gebacken, es gibt Pfefferkuchen und selbstgemachten Stollen." Auf dem Sonnendeck wird allwöchentlich sogar ein kleiner "Striezelmarkt" aufgebaut mit Weihnachtsknabbereien aus Sarahs Heimat: Kräppelchen (für alle Nicht-Sachsen als "Schmalzgebäck" angepriesen), Pfefferkuchen und natürlich Glühwein. Einziger Unterschied zum Dresdner Original: Der Weihnachtsmann trägt hier bei 25 Grad Badehose. Sarahs eigenes Weihnachtsmenü kommt später in der Crew-Messe oder bei der kleinen Teamfeier im Büro auf den Tisch. Die Crew wichtelt auch. "Weil ich Schildkröten liebe und sammele, bekomme ich meist Stifte, Radiergummis oder Brillenetuis mit Schildkröten geschenkt." Einziger Weihnachtskontakt mit der Familie in Leipzig: Videoanrufe und Handyfotos mit Festtagsgrüßen. "Im Februar bin ich dann wieder zu Hause, dann wird Weihnachten nachgefeiert", verspricht Sarah.

Auf dem "Striezelmarkt" vom Pooldeck: Sarah mit ihren Kolleginnen Christine Schlegel (30, l.) aus Limburg an der Lahn und Angelika Mulle (61, r.) aus Steyr/Österreich. © privat

Einige Weihnachtstraditionen übernimmt sie auch an Bord