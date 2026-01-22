Nach Mega-Andrang: Sportfreunde Stiller kündigen Zusatzkonzert in Leipzig an

Leipzig - Binnen kürzester Zeit war das Konzert der Sportfreunde Stiller am 8. Mai im Haus Auensee ausverkauft. Alle Fans, die kein Ticket mehr bekommen haben, dürfen sich jetzt freuen. Denn die Band plant eine Zusatzshow in Leipzig .

Die Sportfreunde Stiller kommen 2026 gleich zweimal nach Leipzig. © PR/Ingo Pertramer

Dieses Jahr steht ein ganz besonderes Jubiläum an. Drei Jahrzehnte Bühnenerfahrung müssen schließlich gebührend gefeiert werden.

Mit ihrer "30 wunderbaren Jahren" Tour ziehen die Sportfreunde quer durch Deutschland und machen dabei sogar doppelt Halt in Leipzig.

Zuerst war lediglich ein Konzert in der Location Haus Auensee geplant, nun folgt ein zweites auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park am 30. Juni.

Grund ist die sehr hohe Nachfrage und natürlich der feierliche Anlass, erklärte ein Sprecher der Konzertagentur MAWI auf TAG24-Anfrage.

Denn nicht nur die Sportfreunde Stiller feiern Jubiläum, auch die Parkbühne feiert 2026 ihr 70-jähriges Bestehen.