Annett Louisan im Interview: "Ich glaube, man braucht Humor fürs Älterwerden"

Auf ihrem neuen Album befasst sich Annett Louisan (46) mit dem Älterwerden. Ab Oktober geht es für die Ausnahmekünstlerin wieder auf Tour. Unter anderem auf dem Programm: Leipzig. © Semmel/Jim Rakete

TAG24: Frau Louisan, im Februar ist Ihre neue Platte "Babyblue" erschienen. Ein Album über das Älterwerden, die Angst davor und das Akzeptieren dieser neuen Lebensphase. Wie viel Persönliches steckt darin? Haben Sie manchmal Angst vor dem Älterwerden?

Annett Louisan: Das sind ganz, ganz viele Gefühle, die da zusammenkommen. Für mich war es zunächst vor allem schlichtweg ein wichtiges Thema. Die Menschheit wird immer älter und die Leute reagieren da ganz unterschiedlich drauf. Einige haben Angst, andere gehen hingegen mit viel Humor an die Sache.

Ich selbst glaube ja, man braucht Humor fürs Älterwerden, aber es ist auch eine Riesenchance. Ich möchte nicht wieder zurück, wo ich mal war, sondern viel lieber dahin, wo ich noch nie war. So möchte ich das Altern betrachten. Natürlich hat das auch etwas mit Absicht und Veränderung zu tun. Es hilft allerdings auch nichts, sich dessen zu verschließen. All das habe ich versucht, durch verschiedene Themen und Geschichten auf dem Album zu bündeln.

TAG24: Also weniger Angst und vielmehr eine Chance zur Weiterentwicklung?

Annett Louisan: Genau, denn im Alter haben wir viel mehr die Chance dazu. Vielleicht sind die mittleren Jahre auch so Wachstumsjahre, in denen man erkennt: So viel Zeit haben wir nicht mehr, nutzt jetzt den Tag.