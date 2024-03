"Bark Date": Speeddating für Tierschutzhunde bald im Leipziger Rosental

Leipzig - Zu jedem Topf gibt es den passenden Deckel - das gilt auch bei der Auswahl des eigenen Hundes. Damit Hundebesitzer in Spe besser und schneller zu dem Tierschutzhund finden, der am besten zu ihnen passt, hat die Kölnerin Lisa Williamson (32) "Bark Date" ins Leben gerufen - das Event findet am kommenden Wochenende auch erstmals in Leipzig statt.