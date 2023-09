Baukosten drastisch gestiegen: Leipzigs Naturkundemuseum wird deutlich teurer!

In die Räume des ehemaligen Bowlingtreffs soll es bis 2029 einziehen, Leipzigs neues Naturkundemuseum. Die Kosten dafür musste die Stadt nun deutlich nach oben korrigieren. © Leipzig Livereport

Eine überarbeitete Kostenkalkulation habe inzwischen eine Bausumme von 76,8 Millionen Euro prognostiziert, hieß es am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Die Preiserhöhung begründete die Stadt mit bundesweit drastisch gestiegenen Baukosten sowie neuen detaillierten Bauzustandsuntersuchungen. Das neue Naturkundemuseum soll in den Räumen des ehemaligen Bowlingtreffs entstehen. In den vergangenen Monaten seien bei einer genaueren Bauzustandsprüfung des unterirdischen Gebäudes unter anderem große Mängel am Stahlbeton festgestellt und benötigte Mengen präzisiert worden.

Mit den Baukosten würden auch die Planungskosten der Entwurfsplanung steigen - von zunächst 2 auf inzwischen 3,3 Millionen Euro.

Leipzigs Stadtverwaltung betonte erneut ihre Unterstützung für das Projekt, auch angesichts der Kostensteigerung. Noch in diesem Jahr solle ein Förderantrag im Sächsischen Strukturentwicklungsprogramm gestellt werden. Eine Förderquote von bis zu 90 Prozent sei dabei möglich.