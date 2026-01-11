Besonderes Event: Wieso "Kiss" und die "Cranberries" den Felsenkeller in Leipzig rockten
Leipzig - Wie viel Talent steckt eigentlich in den Mitarbeitenden der Leipziger Gastro-Szene und Medienbranche? Eine ganze Menge! Das zeigte sich am Samstagabend beim alljährlichen Neujahrssingen im Felsenkeller.
Die Arbeitskleidung wurde getauscht gegen feinere Bühnenoutfits und besondere Schminke, denn dieses Mal standen die im Vordergrund, die eigentlich immer andere Menschen versorgen - mit Speisen und Getränken oder mit tagesaktuellen Nachrichten und Unterhaltung.
Sie performten Cover-Songs aus allen Genres und Zeitaltern, von deutsch bis englisch. Einige standen allein auf der Bühne, andere als Duo oder Gruppe.
Die Mitarbeitenden der Leipziger Volkszeitung überzeugten beispielsweise als Kiss-Coverband und rockten die Menge. Das Team vom ASB Wünschewagen überzeugte als "Local Hero" mit einem Cover von "Zombie" von den Cranberries.
Die Liste der Sängerinnen und Sänger war lang und bekannt. Die Gohliser Wirtschaft, das Pilot Leipzig, der Stadthafen, die Vodkaria und der Felsenkeller gaben sich unter anderem das Mikro in die Hand und bewegten die Menge.
Moderatoren-Duo verabschiedete sich
Für einen besonders emotionalen Moment sorgten am Ende die Moderatoren Maike Beilschmidt und Mark Daniel. Nach 13 Jahren gaben sie das Mikro aus der Hand und verabschiedeten sich von dem Event.
Wer im nächsten Jahr übernimmt, ist noch nicht bekannt. Es soll aber auch 2027 weiter gehen.
Fakt ist auch, dass die Veranstaltung ankommt und bewegt. Zahlreiche Leute kamen auch dieses Jahr wieder in den Felsenkeller, um unter anderem auch Danke zu sagen an die Leute hinter dem Tresen oder in der freien Szene.
Und diese Leute geben auch gern was zurück: In diesem Jahr wurde der Überschuss bei den Einnahmen an die Tafel Leipzig gespendet.
