Enormer Aufwand und jede Menge Geld: Das steckt hinter den auffälligen Kostümen bei der Buchmesse

Der Weg bis zum finalen Cosplay ist weit, doch für Toni ist das Ganze nicht nur ihr Hobby – es ist ihre Leidenschaft.

Von Jennifer Brückner Leipzig - Gewissenhaft bemalt Toni die Spitzen der ledernen Federn ihres Cosplays. Seit Monaten besteht ihre Freizeit nur noch aus dem Kostüm: skizzieren, Schablonen anfertigen, ausschneiden, nähen, sticken und verzieren. Alles in liebevoller Handarbeit. Der Weg bis zum finalen Kostüm ist weit, doch für Toni ist das Ganze nicht nur ihr Hobby – es ist ihre Leidenschaft.

Für Künstlerin Toni aus Leipzig sind die Cosplays mehr als nur ein Hobby. © Jennifer Brückner/dpa Zwischen sechs und sieben Monate arbeitet die studierte Künstlerin an einem Kostüm, bis zu 300 Euro fließen in ihre Outfits. Noch knapp drei Wochen hat die Leipzigerin Zeit. Dann beginnt die Leipziger Buchmesse, und mit ihr strömen wieder Hunderte Cosplayer in die Messestadt. Das Wort Cosplay setzt sich aus "costume" und "play" zusammen: also Spiel im Kostüm. Doch für die Szene ist Cosplay mehr als das reine Verkleiden. Es gehe darum, den Habitus des Charakters zu verkörpern, erklärt Toni. Tonis Cosplay in diesem Jahr soll Teil des "Sleep-Token"-Universums werden. Die britische Band zeigt sich mit weiß-bunt verzierten Masken, schwarz angemalten Körpern und passendem Outfit bei ihren Bühnenshows. Leipzig Kultur & Leute Sänger setzt Statement trotz Morddrohungen: "Hätte es genau so wieder geschrieben" Das Kostüm ihres Charakters setzt sich aus verschiedenen Materialien zusammen. Federn wurden einzeln aus Leder und einem Fellimitat ausgeschnitten und aufgenäht. In fast jede Feder wurde eine Perle eingearbeitet, Nieten und Borten geben den Kleidungsstücken mehr Tiefe. Toni fertigt fast alles in Kleinstarbeit per Hand an – wie viele andere Cosplayer. "Bei mir ist es halt so, dass ich eher Nischensachen mache", sagt Toni. "Ich muss fast alles selber machen, weil es das nicht zu kaufen gibt."

Bis zur Buchmesse muss jedes Detail sitzen

Mit Liebe zum Detail fertigt Toni ihr Kostüm komplett selbst an. Aufgewachsen mit "Sailor Moon", einem animierten Manga, hat sie sich früh für die Welt der Animes interessiert. Heute arbeitet sie eher an Kostümen aus der Musikindustrie oder lässt sich von Fan-Art auf Social Media inspirieren. Alles beginnt bei ihr mit der Planung. "Das klingt sehr langweilig, aber nein, gute Planung kann einem auch mal den Arsch retten", sagt sie und lacht. Man müsse schließlich auch Lust haben, ein halbes Jahr an einem solchen Kostüm zu arbeiten. Bei sogenannten Fan-Art-Cosplays greift sie Zeichnungen und Grafiken von Fans zu bestimmten Serien auf und erweckt sie zum Leben. So sitzt sie aktuell auch an einem Kostüm zum Charakter "Derpy" von den "KPop Demon Hunters". Die Vorlage hat sie auf Instagram entdeckt. Das Projekt hebt sie sich jedoch für nach der Buchmesse auf. Leipzig Kultur & Leute Geduldsprobe für die Fans: Internationale Folk-Pop-Ikone lässt eine Stunde auf sich warten Bis zur Messe vom 19. bis 22. März sind es nur noch Details, an denen sie bei ihrem Cosplay zu "Sleep-Token" arbeiten möchte. Ein paar weitere Bestickungen in der Kapuze, weitere Malereien auf dem Stoff und etwas mehr Farbe, um dem Kostüm den letzten Schliff zu verleihen. Auf der Messe wird sie dann ihr finales Cosplay zeigen.

Leipzig als Treffpunkt der Szene