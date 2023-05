Besucherrekord bei der Museumsnacht: Mehr als 22.000 Menschen erkundeten Ausstellungen

Mehr als 22.000 Menschen besuchten am Samstagabend die gemeinsame Museumsnacht von Leipzig und Halle (Saale). © Leipzig Livereport

Auch die inzwischen 13. Ausgabe am vergangenen Samstag konnte wieder zahlreiche Menschen in die insgesamt 85 Museen, Galerien und Sammlungen locken, die in diesem Jahr teilnahmen. So viele, dass sogar ein neuer Besucherrekord aufgestellt wurde, wie beide Städte am Montag mitteilten.

Mehr als 22.000 Besucherinnen und Besucher hätten an der Museumsnacht teilgenommen.

Die besucherstärksten Häuser in Leipzig waren demnach das Alte Rathaus und die Alte Börse mit 4965 Gästen, das Naturkundemuseum (4705) und die drei Museen im Grassi (3941).

In Halle waren das Landesmuseum für Vorgeschichte (3047), die Franckeschen Stiftungen (2596) und das neu eröffnete Planetarium Halle (1500) am beliebtesten.

Die Museumsnacht stand in diesem Jahr unter dem Motto "Einmal um die Welt". Die teilnehmenden Häuser konnten von 18 bis 24 Uhr besucht werden und bekamen ein vielfältiges Programm geboten - von Geschichte über Musik bis hin zu Natur und Technik.