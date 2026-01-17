Comedy, Eistraum oder Messe: An diesem Wochenende wird's in Leipzig nicht langweilig

Die Arbeitswoche liegt hinter den Leipzigern, sodass ins Wochenende gestartet werden kann. Die TAG24-Tipps zeigen, was man in der Messestadt erleben kann:

Von Annika Rank

Partner Pferd Messe

Am Wochenende findet auf der Leipziger Messe wieder die jährliche "Partner Pferd" statt, bei der Hunderte Aussteller anreisen, um ihre Produkte und Dienstleistungen rund ums Pferd an den Mann zu bringen. Darüber hinaus gibt es für Besucher ein abwechslungsreiches Programm - unter anderem Weltcup-Qualifikationen, Turniere und Abendshows - zu erleben. Je nachdem, ob Ihr die Messe tagsüber zum Shoppen und Schlendern oder abends für die Shows besuchen wollt, gibt es verschiedene Ticket-Angebote. Hinweis: Im Online-Shop sind die Eintrittskarten günstiger als vor Ort an der Kasse.

Die Messe findet zwischen Donnerstag und Sonntag statt. © Leipziger Messe / Niclas Schmidt

Leipziger Eistraum

In den vergangenen Tagen hat sich der Augustusplatz in eine riesige Winterlandschaft verwandelt, wo die Besucher ab sofort einiges erleben können: Neben Europas größter mobiler runder Eisbahn zum Skaten gibt es beim 7. Leipziger Eistraum auch wieder ein Riesenrad, von dem man einen spektakulären Blick auf die Innenstadt hat. Auch Eisstockschießen wird angeboten. Damit es nicht zu kalt wird, stehen zahlreiche Hütten auf dem Gelände bereit, in denen man Glühwein und Snacks genießen kann, während man sich an den Feuerschalen wärmt.

Vom Riesenrad hat man wie immer einen tollen Panoramablick auf die Stadt. © PR

1. Plagwitzer Naschmarkt

Noch bis zum 25. Januar kann im Biergarten des Felsenkellers nach Lust und Laune geschlemmt werden. Zum allerersten Mal findet dort täglich ein Naschmarkt der besonderen Art statt. So gibt es nicht nur verschiedenste (alkoholische) Getränke, sondern neben regionalen Köstlichkeiten auch Streetfood aus aller Welt sowie Nostalgie-Essen aus der DDR. Auch Vegetarier und Veganer werden hier zufriedengestellt. Die Besucher dürfen sich darüber hinaus auch auf Musik-Performances und ein kleines, aber feines kulturelles Bühnenprogramm freuen.

Im Felsenkeller-Biergarten gibt's allerlei Leckeres zu genießen. © Emily Mittmann

Ralf Schmitz in der Arena

Im Rahmen seiner "Schmitzfindigkeiten"-Tour stattet der Comedian Ralf Schmitz (51) der Messestadt am Samstag einen Besuch ab. Bei seinem rund zweistündigen Auftritt (Beginn: 20 Uhr) soll es vor allem darum gehen, die lustigen Momente im Leben zu finden. Eintrittskarten gibt es im Online-Shop der Quarterback Immobilien Arena. Das Ticket fungiert vier Stunden vor und nach der Show gleichzeitig auch als MDV-Fahrkarte.

Ralf Schmitz (51) will die Leipzigerinnen und Leipziger zum Lachen bringen. © IMAGO / Georg Ulrich Dostmann

Stadtteilfest am Adler

Die Freifläche am Adler verwandelt sich am Samstagnachmittag und -abend von einer Brache in einen Wintermarkt, der nicht nur die Anwohner des Viertels, sondern alle interessierten Leipzigerinnen und Leipziger als Gemeinschaft zusammenbringen soll. Neben Streetfood und leckeren Drinks soll es auch musikalische Performances geben, um für gute Laune zu sorgen. Das Fest ist als Treffpunkt-Format gedacht, um sich mit anderen Menschen rund um den Adler zu connecten und neue Kontakte zu knüpfen.

Am Adler finden immer wieder spannende Nachbarschafts-Events statt. So auch am heutigen Samstag. (Archivbild) © PR/Johannes Strom