04.09.2024 11:59 Curry, Dal, Bratlinge: Leipziger Mensa für veganes Angebot ausgezeichnet

Laut PETA können Studierende in der Mensa am Medizincampus in Leipzig besonders gut vegan schlemmen.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Die Tierschutzorganisation PETA hat die vegan-freundlichsten Mensen Deutschlands ausgezeichnet - und die Kantine am Medizincampus des Studentenwerks Leipzig kommt dabei besonders gut weg. Veganer kommen in der Mensa am Medizincampus in Leipzig auf ihre Kosten. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa Einer Mitteilung von PETA nach haben die Tierrechtler die 37 teilnehmenden Studierendenwerke nach Kriterien wie der Vielfalt des Angebots, einer speziellen Schulung des Personals, der Snack-Verfügbarkeit oder der Möglichkeit von Aktionswochen und -tagen bewertet. Die Mensa am Medizincampus in Leipzig hat dabei drei von drei möglichen Sternen bekommen. Hier könne man täglich vegane Speisen wie Curry, indisches Dal oder Bratlinge bekommen, das Personal sei geschult und auch neben veganen Vorspeisen, Nachspeisen und Snacks gäbe es dort regelmäßige Aktionstage, an denen die pflanzenbasierten Gerichte besonders beworben werden. "Wir freuen uns sehr darüber, dass die deutschen Studierendenwerke auf die Nachfrage reagieren und ihr veganes Angebot kontinuierlich und kreativ erweitern", betont PETA-Referent Björn Thun.

Titelfoto: Silas Stein/dpa