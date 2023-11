"Das Neue Schauspiel darf nicht sterben": Leipziger Verein kämpft mit Petition um seine Zukunft

Markus Czygan, erster Vorsitzender des Neues Schauspiels, vor dem Theater des Vereins. Um endlich die eigene Existenz zu sichern, haben Czygan und seine Mitstreiter nun institutionelle Förderung beantragt. © Christian Grube

"Wenn es so weiterläuft, ist's im April vorbei." Knapp ein Jahr ist es her, seit sich Markus Czygan, erster Vorsitzender des Vereins Neues Schauspiel, mit diesen Worten an TAG24 wandte. Zu diesem Zeitpunkt hatten er und seine Mitstreiter nicht nur mit den Nachwehen der Corona-Pandemie zu kämpfen, auch steigende Energiekosten belasteten die Kasse. Was folgte, waren Monate des Bangens und des Ringens um jeden Cent. Anfang 2023 gab es noch einmal Hilfe vonseiten des Freistaats und der Stadt Leipzig. Gleichzeitig bemühte sich der Verein, die durch Corona verlorenen Besucher zurückzugewinnen.

Mittlerweile habe sich die Lage wieder etwas entspannt. "Seit Beginn der aktuellen Spielzeit Anfang September läuft es wieder relativ gut. Die Leute sind zurück, haben Lust, sich etwas anzuschauen. Inzwischen haben wir fast wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht", so Czygan.

Um den Laden jedoch auch für die Zukunft auf sichere Beine zu stellen, hat der Verein erneut institutionelle Förderung seitens der Stadt Leipzig beantragt. Wie es auf dem Instagram-Account des Neuen Schauspiels heißt, werde über diese im Dezember entschieden.

"Es geht darum, dass diejenigen, die hier arbeiten, endlich auch mal entlohnt werden. Das ist nach wie vor nicht möglich. Und nach 13 Jahren sind wir da auch an einem Punkt, an dem es mit der Selbstaufopferung auch nicht mehr weitergeht."