Depeche Mode in Leipzig: Riesen-Stau bereits Stunden vor dem Konzert

70.000 Menschen werden am Freitagabend zum Depeche-Mode-Konzert in Leipzig erwartet. Das macht sich bereits am Nachmittag auf Leipzigs Straßen bemerkbar.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Es ist wahrscheinlich DAS Ereignis am Pfingstwochenende in Leipzig: Depeche Mode spielen auf der Festwiese! Treue Depeche-Mode-Fans warteten bereits am Freitagmorgen auf den Einlass zum Megakonzert. Auf selbstgebastelten Schildern erinnerten sie an den vor genau einem Jahr verstorbenen Keyboarder Andrew Fletcher (†60). © News5/Grube Während der Einlass offiziell für 19 Uhr angesetzt ist, saßen treue Fans bereits in den Morgenstunden wartend vor den Eingängen. 70.000 Menschen werden für das Mega-Konzert erwartet. Das machte sich am Nachmittag auch auf Leipzigs Straßen bemerkbar: Auf Google Maps waren die Routen rund ums Sportforum einmal mehr in knalligem Rot gefärbt. Es gab mal wieder Riesen-Stau in der Messestadt! Der Verkehrswarndienst mahnte, dass es noch bis 1 Uhr nachts zu Behinderungen und Stauerscheinungen im Raum Stadion und Festwiese kommen kann. Leipzig Kultur & Leute 70.000 Zuschauer bei Depeche-Mode-Konzert in Leipzig erwartet: So will man das große Verkehrschaos vermeiden Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich sehr weiträumig zu umfahren. Depeche-Mode-Fans, die sich noch auf dem Weg befinden, sollten für die Anreise lieber auf die Park+Ride-Plätze "Leipziger Messe", "Schönauer Ring", "Plovdiver Straße", "Lausen" und "Völkerschlachtdenkmal" setzen und von dort aus per ÖPNV zum Sportforum weiterfahren. Parkmöglichkeiten rund um die Festwiese bestünden nicht. Auf Leipzigs Straßen ging indes mal wieder nichts. Mega-Stau in der Messestadt. © News5/Grube Das Ticket für das Konzert gilt auch 4 Stunden vor und nach der Veranstaltung zur kostenfreien Nutzung des Angebotes des MDV in der Zone 110.

