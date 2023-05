Sie folgte ihnen schon auf Deutschland-Tour: Birgit Anders ist der vielleicht größte Depeche-Mode-Fan

Als zu Beginn der 80er jedoch Synthie und Wave nach Deutschland schwappten, öffnete sich eine ganz neue Welt für Birgit Anders. "Ich fand schon als Kind Gothic ganz toll und dann gerät man eben so rein in die Musik von The Cure und The Sisters of Mercy."

Angefangen habe ihre Leidenschaft für Musik wie bei so vielen jungen Menschen dieser Zeit mit der ZDF-Hitparade: "Roland Kaiser, Marianne Rosenberg, also der Schlager schlechthin."

"Mein erstes Konzert habe ich 1983, damals mit 16, in Köln erlebt", erinnert sich Birgit Anders gegenüber TAG24 . "Da haben Depeche Mode noch in den Sartory-Sälen vor 1000, vielleicht 1500 Leuten gespielt."

"Dann durfte ich da mal reinschauen. Also man kommt jetzt nicht direkt in Kontakt mit der Band, aber man sieht sie dann von der Bühne aus, man bekommt die Abläufe mit. Das war das Größte für mich." Nach dem Konzert ging es übrigens noch feiern im Kult-Club "Dschungel".

In Berlin feierte sie zusammen mit der Band ihren Geburtstag und schaffte es dabei sogar, einen Backstagepass für den darauffolgenden Abend ebenfalls in Berlin zu ergattern.

16 Konzerte lang folgte Birgit Anders ihren Idolen, war unter anderem in Hamburg, Berlin, Dortmund und Stuttgart dabei. "In Stuttgart, in der Martin-Schleyer-Halle, gab es einen Stromausfall. Die Band hat dann a cappella weitergemacht. Das sind so die Highlights, die man erlebt."

Nach einem weiteren Konzert in München sollte Birgit Anders' Tour jedoch eine dramatische Wendung nehmen. "Wir haben es damals nicht genau untersuchen lassen, aber wahrscheinlich ist auf dem Rückweg ein Reifen geplatzt."

Das Auto krachte in die Leitplanke und überschlug sich anschließend. "Das letzte, woran ich mich erinnern kann, war die Zeile 'Let Me Show You The World With My Eyes'. Dann wurde ich wachgerüttelt."

Rettungskräfte erklärten Birgit Anders, dass sie unglaubliches Glück hatte. Ihr damaliger Mazda war bei dem Crash auf die Größe eines Minis zusammengestaucht worden. "Alles war ein Würfel, und ich war unverletzt in der Mitte. Seitdem ist 'World In My Eyes' ein Lied, das für mich wie für den Beginn eines neuen Lebens oder meines zweiten Lebens steht."

Unzählige Konzerte erlebte Birgit Anders inzwischen mit Depeche Mode, wird auch in diesem Sommer in Düsseldorf, Berlin, London und eben Leipzig erleben. "Ich war seit 2002 nicht mehr beim WGT. Das ist für mich der absolute Glücksgriff."