Der Leipziger Ostermarkt eröffnet: Das könnt Ihr alles sehen, bestaunen und erleben

Leipzig - Es ist wieder so weit, Ostern steht vor der Tür: Traditionell finden zum Fest in der Leipziger Innenstadt wieder der Ostermarkt sowie die Historische Ostermesse statt.

Auch in diesem Jahr öffnet wieder der traditionelle Ostermarkt in der Leipziger Innenstadt seine Tore. © Stadt Leipzig

Schon am Mittwoch (5. April) geht es los: Dutzende Händler werden die Veranstaltungssaison in der Innenstadt einläuten und fast täglich zahlreiche Waren "passend zu den Osterfeiertagen" an ihren Ständen anbieten, kündigte die Stadt Leipzig an.

So öffnet der Ostermarkt jeden Tag von 10 bis 20 Uhr - nur am Karfreitag (7. April) bleibt er geschlossen. Am Ostermontag, dem letzten Tag, könnt Ihr immerhin noch bis 18 Uhr zwischen den Ständen entlang bummeln.

"Wir starten voller Elan in das neue Veranstaltungsjahr. Es freut uns sehr, dass wir wieder viele über Jahre bekannte, aber auch sieben neue Teilnehmer auf dem Markt begrüßen können", so Marktamtsleiter Dr. Walter Ebert.

Nicht nur wird es diverse Geschenkartikel auf dem Markt zu kaufen geben, darunter Schnitzereien und Spielzeug. Auch verschiedenste Leckereien könnt Ihr auf dem Ostermarkt kaufen, beispielsweise Backwaren, Süßigkeiten und Spezialitäten aus Frankreich.

Und wen der kleine Hunger packt, der wird ebenfalls an vielen Orten fündig: Ob Süßkram wie Schokofrüchte und Kräppelchen oder Herzhaftes wie Bratwurst und Langos - für jeden ist etwas dabei.