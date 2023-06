Dickens, Sex und Radikalisierung: Theater der Jungen Welt stellt neuen Spielplan vor

Im Fokus stünden dabei weiterhin Themen, die das junge Publikum umtreiben. Wie zuvor habe sich das TDJW dazu für ein Kernthema entschieden. In diesem Jahr lautet dieses Transformation, wie Intendantin Winni Karnofka bekannt gab. Der Leitspruch: "Zurück in die Zukunft".

Dem Schauspiel folgen die Tanzproduktion "Hyper Normal" am 22. September sowie die Krabat-Sage als Puppenspiel am 14. Oktober. Das TDJW präsentiert auch in der kommenden Spielzeit seine gesamte Genrevielfalt.

Denn eröffnet wird die Spielzeit am 16. September mit der Coming-of-Age-Komödie "Sexualkunde für das neue Jahrtausend". Kurz vor dem Millenium steht die Welt dort vor dem Untergang. Was die jugendlichen Protagonisten jedoch viel mehr interessiert: Vor dem Ende noch das erste Mal erleben.

Die neue Spielzeit des Jugendtheaters startet im September mit der Erstaufführung von "Sexualkunde für das neue Jahrtausend". © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Entsprechend finden sich Transformation und viele der heute mit ihr verbundenen Themen in den Stücken und Projekten der kommenden Spielzeit wieder. Sei es in Form von Charles Dickens' "Die Weihnachtsgeschichte" (Premiere: 26. November) zur Adventszeit, der Gastspielreihe "Wo kommst du her? - Von hier" zum Thema Rassismus oder der Jungen Konferenz, die sich am 2. November mit dem Machtgefüge zwischen Kindern und Erwachsenen beschäftigt.

Das Thema Nachhaltigkeit findet sich indes nicht nur in der Stückentwicklung "Die Erfindung des Sitzens" (Premiere: 24. Februar) wieder, sondern beschäftigt auch das Team des TDJW.

"Wir wollen schauen, wie wir beispielsweise bei Bühnenprojekten nachhaltig arbeiten können", erklärte Jörn Kalbitz, Geschäftsführender Dramaturg und TDJW-Klimabeauftragter, gegenüber TAG24. Für das Theater handle es sich dabei um einen Lernprozess. "Wir wollen nachhaltiges Denken fördern und gleichzeitig den Leuten die Ängste vor dem Thema nehmen."

Ebenfalls auf dem Programm: Die vierte Ausgabe des Theaterfestivals "ClubFusion" (31. Mai bis 9. Juni 2024) sowie das 12. Sächsische Theatertreffen, dass das TDJW zusammen mit dem Schauspiel Leipzig vom 22. bis 26. Mai 2024 veranstaltet. Den kompletten Spielplan könnt ihr demnächst auch auf der Website des TDJW einsehen.

Im Übrigen findet auch in diesem Jahr wieder das Adventssingen auf dem Lindenauer Markt statt. An den Adventssonntagen sind dann wieder alle Leipziger herzlich eingeladen, wenn es heißt: "Sind die Lichter angezündet".