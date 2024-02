Eisdisco, Blumenschau, Wirtz: Das ist am Samstag in Leipzig los

Leipzig - Endlich wieder Wochenende! Nach der langen Arbeitswoche wird es Zeit, mal wieder etwas Spaß zu haben. Gut, dass Leipzig am Samstag da so einiges zu bieten hat. Hier kommen unsere Veranstaltungstipps.

Los geht es zunächst entspannt mit einem Pflichttermin für Pflanzenliebhaber: Am Samstag starten im Botanischen Garten die Abendführungen durch die Orchideenschau , die von da an bis 24. Februar täglich um 18 Uhr stattfinden.

Spätestens ab 20 Uhr wird dann aber die Sau rausgelassen. Den Anfang macht WIRTZ, der am Samstag im Felsenkeller zu Gast ist und gleich seine aktuelle Platte DNA im Gepäck hat. Seit 2007 geht der Rocker inzwischen seinen eigenen Weg samt eigener Plattenfirma und verzeichnet dabei immer wieder Erfolge, sei es in Form von Chartplatzierungen oder ausverkauften Tourneen.

Die etwas andere Party gibt es ab 20.30 Uhr im Eiszirkus mit der Eisdisco, die an diesem Samstag sogar zur Faschings-Edition lädt. "Tauche ein in eine Welt aus glitzerndem Eis und wirble auf der coolsten Eisfläche der Stadt zu mitreißender Musik. Egal ob du ein Profi auf Schlittschuhen bist oder zum ersten Mal auf dem Eis stehst - bei uns ist jeder willkommen!", heißt es dazu.

Und dann stehen da natürlich noch unzählige Partys überall in Leipzig an. So lädt unter anderem das Ilses Erika zur ersten Connewitzer Hit Party.

Wer es dagegen lieber traditionell halten will, kann natürlich wie üblich in der Moritzbastei zur "All You Can Dance"-Party vorbeischauen.