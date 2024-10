Baum stürzt auf Leipziger Parkbühne: Schaden höher als angenommen!

Tragende Teile seien in Mitleidenschaft gezogen worden. So habe es unter anderem einen Dachträger rausgewunden, weil dieser schlichtweg keinen Halt mehr hatte. "Da fällt ein schwerer Gegenstand aufs Dach. Die Gewalt ist so groß, dass nicht nur das Flachdach und die Wand durchschlagen werden, die Kräfte wirkten auch in andere Richtung. Es traf Stellen, mit denen wir nicht gerechnet haben."

Kurz vor dem Konzert von Jan Delay Mitte September war ein Baum auf ein Gebäudeteil gestürzt. © Eric Mittmann

Hinzu käme das Thema Denkmalschutz. "Das Objekt muss ja genau so aussehen, wie es war. Auch das wird die Kosten noch mal erhöhen", sagte der Pressesprecher.

Das Ziel sei nun, die Reparaturarbeiten in den kommenden Monaten abzuschließen, damit es mit Beginn der neuen Spielzeit im Mai wieder losgehen kann. Erste Konzerte auf der Parkbühne wurden bereits angekündigt. So ist am 30. Mai 2025 Matthias Reim (66) zu Gast. Am 18. Juli statten Fury in the Slaughterhouse dem Clara-Park einen Besuch ab.

Ob das Vorhaben gelingt, hängt laut Stefan Wirth davon ab, wie der Winter wird. "Losgehen kann es erst, wenn genau erfasst ist, was getan werden muss. Und dann können wir ja nur in der spielfreien Zeit agieren." Einige Arbeiten könnten allerdings auch nur bei bestimmten Temperaturen erledigt werden. "Wenn der Winter allerdings so wird wie die letzten Jahre, sind wir da guter Dinge."

Eine Überprüfung der rund um die Parkbühne noch stehenden Bäume sei dem Sprecher zufolge vorerst nicht notwendig. "Die Bäume werden bereits regelmäßig geprüft."