"Fly With Me"-Festival: Hier könnt Ihr mit Fritz Kalkbrenner auf dem Leipziger Flughafen feiern!

Schkeuditz - In der Region Leipzig lädt in diesem Sommer ein neues Festival zum Feiern ein - und das mit einer ganz besonderen Location: dem Flughafen Leipzig-Halle!

Das "Fly With Me"-Festival lockt am 8. Juni auf den Flughafen Leipzig-Halle. © MBM Musik und Event GmbH

Zusammen mit Acts wie Fritz Kalkbrenner, Jan Blomqvist und Dirty Doering können am 8. Juni mehrere Tausend Electro-Fans beim "Fly With Me"-Festival auf dem Gelände des Airports, direkt unterhalb des Zentralterminals, der Musik frönen.

"Der Flughafenbetrieb läuft dabei weiter. Man sieht also startende und landende Flugzeuge, während man am Tanzen ist", erklärt Marc Schäfer vom Veranstalter MBM Musik und Event GmbH gegenüber TAG24.

Die Idee zu der Mega-Party sei bereits vor Corona entstanden. Schon seit neun Jahren organisiert die MBM das Festival "Bunte Träumerei" südlich von Leipzig. Mit dem "Fly With Me" wollen sie nun den nächsten Schritt gehen. "Dafür haben wir dann nach der richtigen Location gesucht und der Flughafen ist einfach ideal. Er liegt zentral in Mitteldeutschland, ist leicht mit S-Bahn, Auto und sogar dem Rad erreichbar und die Kulisse ist einfach genial."

10.000 Besucher sollen auf dem Gelände Platz finden. Der Vorverkauf laufe bereits auf Hochtouren. "Es gibt noch ein paar Tickets, aber auch die gehen aktuell schnell weg", so Schäfer.