Fünf Bühnen, Toggo & Blaulichtmeile: Das sind die Highlights des Leipziger Stadtfestes

Leipzig - Es ist so weit, das Leipziger Stadtfest steht vor der Tür. Dieses Jahr könnt Ihr Euch auf viele Live-Programme und Musik-Acts wie "Anais", "Marquess", "The Firebirds" und die Hochseilartisten der Geschwister Weisheit freuen.

Das sind die Highlights am Freitag, dem 31. Mai:

So könnt Ihr ab 17 Uhr dem "Sax'n Anhalt"-Orchester und der Band "The Clogs" zuhören und zur späteren Stunde (gegen 22.45 Uhr) die Akrobaten der Geschwister Weisheit bestaunen.

Doch so lange müsst Ihr gar nicht warten, denn bereits am heutigen Donnerstag gibts bei der Generalprobe einiges zu bestaunen.

Offizieller Startschuss fällt am Freitag um 18.45 Uhr im Ur-Krostitzer Biergarten.

" An sechs verschiedenen Standorten gibt es über 170 Stunden Live-Programm und dazu den sächsischen Landesfeuerwehrtag", freut sich der Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, Volker Bremer.

Das Besondere dieses Jahr: Das Stadtfest findet in Kooperation mit dem siebten Landesfeuerwehrtag Sachsen statt. © Christian Grube

Am Samstag gehts schon früh los. 10 Uhr läutet der Moderator Gerd Edler die Bühnenshow ein, gefolgt vom Koch Jörg Färber, der seinen Zuschauern zeigt, was man ohne Strom so alles zaubern kann.



Das sind die Highlights am Samstag, dem 1. Juni:

10 Uhr: Eröffnung Blaulichtmeile der Feuerwehren

18 Uhr: Blaulichtkonvoi aller Einsatzfahrzeuge durch die Stadt

Toggo Tour

Abends: Auftritt von Stars wie Michael Hirte mit seiner Mundharmonika, "Imagine Dragons" Tribute-Band, Viva la Vida

Auch am letzten Tag des Stadtfest-Wochenendes könnt Ihr Euch auf ein volles Programm freuen. Vom musikalischen Feuerwehr-Orchester bis zur Akrobatik auf einem 62-Meter-Turm ist für jeden was dabei.

Das sind die Highlights am Sonntag, dem 2. Juni:

11 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst auf dem Markt

13 Uhr: Konzert des Jugendsinfonieorchesters der Musikschule "Johann Sebastian Bach" Leipzig auf der Marktbühne

Wer sich einen genauen Überblick über das komplette Programm verschaffen will, kann dies auf der Stadtfest-Seite tun.



Für reichlich Essen und Getränke ist natürlich auch gesorgt. Und noch eine positive Nachricht: Der Eintritt ist komplett kostenlos.