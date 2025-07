Zoo-Legende Jörg Gräser gesteht: "Wollte eigentlich Tier-Präparator werden"

Die Arbeit als Tierpfleger stand eigentlich erst an dritter Stelle und es war auch ein Hindernis, an die Stelle zu kommen. "Du musstest eine Wohnung oder ein Zimmer vorweisen als Auswärtiger, weil ich stamme ja nicht aus Leipzig."

"Da gab's zu DDR-Zeiten nur eine Ausbildungsstelle im Naturkundemuseum in Berlin und da bin ich nicht rangekommen", erinnert Gräser sich.

"Mein erster Berufswunsch, das war eigentlich, Präparator zu werden, also eigentlich, Tiere quasi für die Nachwelt zu erhalten. Das fand ich irgendwie sehr interessant", sagt er im Podcast-Gespräch.

Als der Zoo Leipzig davon erfuhr, besorgte er Gräser eine Dreiraumwohnung, denn damals herrschte Wohnungsnot in der Messestadt.

Aber der 57-Jährige ließ sich nicht beirren und machte seinen Job weiter. Er war sogar so gut, dass der Tierpark Berlin ihm ein Jobangebot machte.

Glücklicherweise fand er dann doch schnell ein Zimmer in Leipzig und bekam den Ausbildungsplatz. Viel Konkurrenz hatte er aber vermutlich nicht. "Weil du hast einfach nichts verdient", schmunzelt Jörg Gräser.

Also blieb der Tierpfleger in Leipzig. In der zweijährigen Ausbildung merkte er dann schnell, dass sein Herz für Großkatzen und Raubtiere schlägt.

Die Tierliebe trägt er auch mit nach Hause. Im heimischen Garten in Taucha bei Leipzig hält er Erdmännchen und bastelt auch regelmäßig essbare Kunstwerke für sie. Die Ergebnisse teilt er unter anderem auf seinem Instagram-Account.

Außerdem hat er Brieftauben, Seidenhühner und eine Hündin, die auf den Namen Luna hört.