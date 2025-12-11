Glitzer, Glamour, Nachhaltigkeit: Mit diesen Looks begeisterten die Promis bei der José Carreras Gala

Am Mittwochabend trafen sich bei der José Carreras Gala zahlreiche prominente Gäste. TAG24 nahm die Outfits der Stars genauer unter die Lupe.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Am Mittwochabend rollte Leipzig wieder einmal den roten Teppich aus. Um bei der José Carreras Charity-Gala ordentlich Spenden für den Kampf gegen Blutkrebs zu sammeln, trafen sich in der Media City zahlreiche prominente Gäste. TAG24 nahm die Outfits der Stars genauer unter die Lupe.

Wenn das Kleid auf die Gelegenheit wartet: Maja Weber (49) im lilafarbenen Seidenkleid

"Es ist eigentlich so, dass man manchmal auf so eine Gelegenheit wartet, dass man all das, was man im Schrank, in den Schubladen, von der Tante geerbt, vielleicht zum runden Geburtstag geschenkt bekommen hat, an einem Abend zusammenführen kann und so ein Abend ist das heute" erklärte Moderatorin Maja Weber gegenüber TAG24. Für die Gala entschied sie sich deshalb für ein lilafarbenes Seidenkleid aus ihrem Kleiderschrank, das sie mit farblich passenden Schuhen sowie elegantem Silberschmuck kombinierte. "Ich finde, diese Anlässe werden immer weniger. Man hat kaum die Möglichkeit, mal was richtig Elegantes, Ungewöhnliches anzuziehen. Wenn man hier die Gelegenheit hat, mit seiner Teilnahme auch Spendengelder zu generieren für die Forschung für leukämiekranke Kinder, dann kommen da zwei Sachen zusammen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht zusammen gehen", so die 49-Jährige.

Moderatorin Maja Weber (49) trug ein elegantes Seidenkleid mit Silberschmuck. © EHL/Dietmar Thomas

Aus Alt mach Neu! So machte Marwa Eldessouky (42) ihr Kleid galatauglich

Auch Brisant-Moderatorin Marwa Eldessouky (42) konnte mit einem Outfit aus ihrem Schrank punkten: "Als ich angefangen habe bei Brisant, hatte ich dieses Kleid an", verriet sie. Um den Look jedoch ein bisschen auf Vordermann zu bringen, ließ sie die Ärmel entfernen. Noch kurz vor Beginn des Abends passte man ihr den Gürtel an und nähte den Ausschnitt zu. "Ich dachte, nachhaltig wär doch ganz gut gerade in unserer Zeit und deswegen habe ich den Look ein bisschen verändert und jetzt finde ich's noch besser", freute sie sich über das Ergebnis. Ihr wichtigstes Accessoire sei dabei zum einen, dass sie sich wohlfühle, zum anderen aber natürlich ihre Haare, die auch an diesem Abend für das i-Tüpfelchen des Outfits sorgten.

Auch Brisant-Moderatorin Marwa Eldessouky (42) fand in ihrem Kleiderschrank die passende Robe. © EHL/Dietmar Thomas

Die Liebsten immer dabei: Mai Duong Kieu (38) trug ein ganz besonderes Accessoire bei sich

"Tatsächlich war ich ein bisschen hin- und hergerissen zwischen Weihnachten und festlich", erinnerte sich Schauspielerin Mai Duong Kieu an die Planung ihres Stylings. Ausgestattet wurde sie von Breuninger Leipzig. Für ein ganz persönliches Highlight sorgte sie aber mit einem kleinen Plüschherz als Anhänger an ihrer Tasche: "Das habe ich geschenkt bekommen von einer wichtigen Person, deswegen habe ich das immer bei mir, auch wenn es vielleicht nicht immer passt, aber heute finde ich das ganz im Sinne der Veranstaltung."

Egal ob zum Outfit passend oder nicht: Schauspielerin Mai Duong Kieu (38) hat ihren Plüschanhänger immer dabei. © Bildmontage: EHL/Dietmar Thomas

"Küss mich, halt mich, lieb mich"-Sängerin Ella Endlich (41) trug Schneeweiß

Auch Sängerin Ella Endlich (41) hatte ein solch bedeutungsvolles Accessoire bei sich: "Es gibt einen kleinen Aspekt, den sieht man nicht, eine sehr bedeutungsvolle Uhr, die ich von meinem Liebsten bekommen habe", gestand sie. Im Fokus sollte an diesem Abend jedoch ihr Kleid stehen, das sage und schreibe 11 Jahre auf seinen Auftritt gewartet habe. "Eine Schneeflocke war die Inspiration. Ich glaube, die macht alle glücklich und besonders Kinder." Abgesehen davon passe ein weißes Kleid zu ihrem Song "Küss mich, halt mich, lieb mich": "Weiß ist so ein bisschen die kardinale Farbe für diesen Song und passt auch perfekt ins Bühnenbild."

Das schneeweiße Kleid von Sängerin Ella Endlich (41) wartete ganze 11 Jahre auf seinen Auftritt. © Bildmontage: EHL/Dietmar Thomas

Sophia Thiel (30) überließ ihren Followern die Entscheidung

"Also ich wollte auf jeden Fall Weihnachten, irgendwas, das glitzert, funkelt oder vor allem die Feiertage so ein bisschen repräsentiert", sagte Sophia Thiel (30). Bei Designerin Jasmin Erbas sei sie mit diesem Wunsch genau an der richtigen Adresse gewesen. Gleich vier Optionen konnten sie überzeugen. Um sich die Entscheidung etwas leichter zu machen, ließ die Influencerin ihre Follower abstimmen. Von knapp 3000 Kommentaren unter eben jenen Beitrag konnte Kleid Nummer eins wohl nicht nur die meisten Abonnenten, sondern auch Sophia selbst überzeugen: "Ich liebe Korsetts, weil dann schnürt man das einfach da hin, wo man es braucht", scherzte sie. Wie sie später wieder herauskomme, sei aber eine andere Geschichte.

Influencerin Sophia Thiel trug ein nudefarbenes Kleid von Designerin Jasmin Erbas. © Bildmontage: EHL/Dietmar Thomas

Wenn die Entscheidung schwerfällt: Beatrice Egli (37) nahm gleich zwei Kleider mit zur Gala

Zum Glück wählten Sophia Thiels Follower richtig, denn Option zwei fand schon mit Beatrice Egli (37) eine Trägerin. "Ich hab schon gesehen, dass das zweite Kleid hier auch rumläuft. Ich hab mich nicht getraut, weil es so eng war. Damit aufs Klo gehen, wird eine große Herausforderung", lachte Thiel. Für Beatrice Egli schien aber weder die Schleppe noch die riesige Schleife am Rücken des rosafarbenen Kleides ein Problem zu sein: "Ich style mich immer so, dass ich mich wohlfühle, weil ich glaube, das ist der beste Fashiontrend, den man mitmachen kann", so die Schweizerin. Auch sie konnte sich zwischen den Kreationen der Berliner Designerin einfach nicht entscheiden. "Ich habe einige probiert und das wurde es für den Teppich und für die Sendung wird's ein anderes von ihr. Ich konnte mich nicht entscheiden, also hab ich zwei genommen." Bei ihrem Auftritt in der Sendung trug sie schließlich ein silbernes Glitzerkleid. Im Sinne der Nachhaltigkeit wolle die Schlagersängerin die beiden Roben im Anschluss aber wieder zurückgeben.

Schlagersängerin Beatrice Egli (37) sorgte mit einer riesigen Schleife auf dem Rücken ihres Kleides und durchsichtigen Schuhen für Aufsehen. © Bildmontage: EHL/Dietmar Thomas

Ex-Eiskunstläuferin Anett Pötzsch (65) brachte mit ihren Mädels den Teppich zum Strahlen

"Wir haben gesagt, die Paillette ist es heute", erklärte Geschäftsführerin Kerstin Bräutigam. Zusammen mit der ehemaligen Eiskunstläuferin Anett Pötzsch (65) glänzten die beiden in einem glitzernden Hosenanzug in Weiß und Schwarz mit rosa- beziehungsweise pinkfarbenen Akzenten. Für Kontraste sorgte währenddessen Coachin Claudia Gersdorf, die ihr schmal geschnittenes Kleid mit einer schwarzen Lederjacke ergänzte. Mehr als ihre Outfits strahlten nur die Drei selbst: "Wir sind auf der Spendengala und hoffen, dass wir mit unserer positiven Ausstrahlung die Menschen dazu bewegen, dass sie ganz, ganz viel Geld spenden und dass es ein erfolgreicher Abend wird." Einen konkreten Designer gab es für das Glitzertrio nicht: "Es ist eigentlich bunt gemischt. Wir sagen, es sieht gut aus und das machen wir einfach", so Bräutigam.

Geschäftsführerin Kerstin Bräutigam, Coachin Claudia Gersdorf und Ex-Eiskunstläuferin Anett Pötzsch (65, v.l.n.r.) entschieden sich für jede Menge Glitzer. © EHL/Dietmar Thomas

"Ich dachte früher, ich habe Stil. Dann lernte ich meine Frau kennen." Hendrik Duryn (58) mit Schiebermütze und Weste

Natürlich sollen auch die Männer des Abends nicht unerwähnt bleiben. Bei denen scheint das Ganze nur etwas unkomplizierter abzulaufen. Inspirationsquelle für das Outfit von Schauspieler Hendrik Duryn (58) etwa war seine Frau. "Ich dachte früher, ich habe Stil. Dann lernte ich meine Frau kennen", scherzte er. "Sie hat gar nichts gesagt, einfach nur 'guck mal, ich leg' dir mal was hin'. Das machen wir jetzt seit 'ner ganzen Weile. Ich hab das Gefühl, sie kennt mich besser als ich." Für die José Carreras Gala wählte seine Stylistin eine graue Schiebermütze sowie eine grün-graue Weste.

Schauspieler Hendrik Duryn (58) ließ sich für den Abend von seiner Frau höchstpersönlich stylen. © EHL/Dietmar Thomas