Leipziger Trauerverein für Waisenkinder vor Aus, dann folgt tränenreiche TV-Überraschung

Der Leipziger Trauerverein Wolfsträne, der sich für Kinder und Jugendliche einsetzt, erlebte bei "Ein Herz für Kinder" am Samstag gleich mehrere Überraschungen.

Von Eric Mittmann

Berlin/Leipzig - Große Emotionen auch in diesem Jahr wieder bei der TV-Gala "Ein Herz für Kinder" und mittendrin der Leipziger Verein Wolfsträne. Der Trauerverein, der sich für Kinder und Jugendliche einsetzt, stand kurz vor dem Aus. Dann folgte eine Überraschung nach der anderen.

Wolfsträne-Gründerin Katrin Gärtner zusammen mit Schlagerlegende Roland Kaiser (73). Der Leipziger Trauerverein erhielt am Samstagabend bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala die Ehren-Auszeichnung "Das Goldene Herz". © Sebastian Christoph Gollnow/dpa-Pool/dpa "Wir sind ein rein spendenfinanzierter Verein und wenn es so weitergeht, dann sieht es in einem halben Jahr so aus, dass unsere Arbeit mit den Kindern nicht mehr fortgeführt werden kann", erklärte Gründerin Katrin Gärtner in einem Video, in dem die Arbeit der Wolfsträne näher beschrieben wurde. Seit mittlerweile acht Jahren kümmert sich der Leipziger Verein um junge Menschen, die Mama, Papa, Geschwister oder andere Familienmitglieder verloren haben. Mehr als 1000 Kinder und Jugendliche haben Gärtner und ihr Team in dieser Zeit begleitet und dabei unterstützt, ihre Trauer zu bewältigen - und das kostenfrei. Staatliche oder auch kommunale Unterstützung erhält Wolfsträne dafür nicht, muss stattdessen um Spenden ringen. "Sie versuchen, Kinder auf diesen Verlust vorzubereiten. Ist das überhaupt möglich?", fragte Moderator Johannes B. Kerner (60) in der ZDF-Gala die Wolfsträne-Chefin. "Wir versuchen es", antwortete diese ehrlich. "Mit ganz vielen liebevollen Worten, mit ganz vielen Erklärungen versuchen wir Ängste zu nehmen, Unsicherheiten zu nehmen." Gut, dass es dabei immer wieder gute Seelen gibt, die Vereine wie Wolfsträne unterstützen wollen. Eine von ihnen: Roland Kaiser (73). Die Schlagerlegende, die als Jugendlicher die eigene Mutter verlor und als Vollwaise aufwuchs, übernahm im Frühjahr die Schirmherrschaft über den Verein und war auch am Samstagabend zur Stelle.

Andrea Kaiser und ihr Mann spenden Riesensumme an Wolfsträne, Zukunft gesichert

Damit nicht genug, kamen gleich noch so viele Spenden zusammen, dass die Arbeit des Vereins für das nächste Jahr gesichert ist. Klar, dass da die Freudentränen fließen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa-Pool/dpa Kaiser lieferte nicht nur eine emotionale Performance des Rosenstolz-Hits "Liebe ist alles" (Sängerin AnNa R. war im März dieses Jahres im Alter von 55 Jahren überraschend verstorben), er hatte auch noch eine Riesen-Überraschung für den Verein parat: das Goldene Herz, den Ehrenpreis von "Ein Herz für Kinder". Katrin Gärtner hatte bereits mit den Tränen zu kämpfen, während der Schlagerstar die Auszeichnung überreichte. Doch damit nicht genug. "Ich hab gehört, dass der Fall so viele Menschen berührt hat, dass allein in den letzten Minuten so viel Geld zusammengekommen ist, dass das nächste Jahr für den Verein gesichert ist", fügte Kerner direkt noch an. Und der Moderator setzte noch einen drauf: "Meine sehr geschätzte Kollegin Andrea Kaiser (43, Anm. d. Red.) hat eben bei uns in der Regie angerufen und gesagt, sie und ihr Mann Sébastien Ogier (41) sitzen zu Hause, schauen die Sendung und sie haben Tränen in den Augen gehabt und spontan 100.000 Euro gespendet. Also was für eine riesengroße Geste."

Johannes B. Kerner: Wertschätzung und "Versprechen, dass du weitermachst"