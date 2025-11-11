José Carreras Gala: Auch diese Stars sind beim Leipziger Charity-Event dabei

Leipzig - In rund einem Monat ist es so weit: Die José Carreras Gala findet zum 31. Mal in Leipzig statt, für den Kampf gegen Leukämie soll wieder viel Geld zusammenkommen. Wie jedes Jahr werden auch 2025 einige bekannte Künstler auf der Bühne stehen.

Gastgeber José Carreras (78, M.) führt mit Sven Lorig (54) und Stephanie Müller-Spirra (42) durch den Abend. (Archivfoto) © DJCLS/ T. Fricke/Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V./obs

Mit dabei ist in diesem Jahr unter anderem auch das erste Mal Sänger Thomas Anders (62), wie die José Carreras Leukämie-Stiftung am Dienstag bekannt gab.

"Thomas Anders hat mit Modern Talking deutsche Popgeschichte geschrieben", so José Carreras (78), der die Stiftung vor 30 Jahren ins Leben gerufen hat.

Der Ex-Bühnenpartner von Dieter Bohlen (71) ist stolz, in diesem Jahr ein Teil der Gala zu sein: "Sowohl als Welt-Tenor als auch als Stifter ist José Carreras wohl jedem Menschen in Deutschland ein Begriff. Sein Einsatz ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Ich fühle mich deshalb geehrt, einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass immer mehr Patienten den Kampf gegen eine Leukämie gewinnen und in ein neues Leben starten können."

"Außerdem erleben wir den Dresdner Kreuzchor, einen der ältesten Knabenchöre der Welt. Und mit Santiano freue ich mich auf eine emphatische Band, die uns seit vielen Jahren unterstützt", ergänzt der spanische Opernsänger.

Santiano ist bereits das fünfte Mal bei der Gala dabei, der Dresdner Kreuzchor zum zweiten Mal.