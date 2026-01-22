Hier wird Nachhaltigkeit großgeschrieben! Leipziger Konzept-Store bekommt neues Angebot

Der Leipziger Konzeptladen "Wiederschön" erweitert sein Angebot.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Der Leipziger Konzeptladen "Wiederschön" erweitert sein Angebot. Ab Freitag wird es eine Ecke für gerettete Kinderwaren geben. In der kommenden Woche soll zudem das "Café kaputt" Einzug halten.

Seit seiner Eröffnung im Mai 2024 begrüßte das "Wiederschön" schon mehr als 55.000 Kunden. (Archivbild) © TAG24 Mit dem Ziel, Kreislaufwirtschaft in der Messestadt so richtig voranzutreiben, traf der Konzept-Store des Eigenbetriebs der Stadtreinigung schlichtweg einen Nerv bei den Leipzigerinnen und Leipzigern. Seit seiner Eröffnung im Mai 2024 bestaunten mehr als 55.000 Besucher das abwechslungsreiche Angebot in der ersten Etage der Höfe am Brühl. Denn "Zero Waste" bedeutet hier nicht schlichtweg Secondhand, sondern Ideenreichtum, der überwältigt. Mehr als ein Dutzend kreative Köpfe, Designer und Verkäufer konnten in dem Konzeptladen ihre Ideen zum Thema Wiederverwertung schon an den Mann bringen. Leipzig Kultur & Leute Max Raabe und das Palast Orchester verzaubern Leipzig, doch die Anreise hat es in sich Neben dem regelmäßig wechselnden Angebot an Accessoires, Kleidung, Möbeln oder etwa dem 3D-Druck aus nachhaltigen Materialien wird es ab Freitag auch eine Ecke für die kleinen Besucher geben.

Hier wird Nachhaltigkeit gelebt, und zwar von klein auf!

Ab Freitag dürfen sich kleine Besucher auf Kleidung, Geschirr und Spielzeug aus zweiter Hand freuen. © Rüdiger Otte/PR Wiederschön Ab 10 Uhr soll die Fläche für den Verkauf von Kinderkleidung, Spielzeug und hübschem Porzellan öffnen. Dabei dürfen sich Kunden unter anderem auf süße Tassen, niedliche Plüschtiere, farbenfrohe Kleidung und lustige Spiele freuen. Gemäß der Kreislaufwirtschaft handelt es sich auch bei diesem Angebot selbstverständlich um gerettete oder gespendete Produkte. "Wir sind schon sehr gespannt, wie die Bevölkerung den Verkauf der geretteten Produkte aufnehmen wird", verriet Elke Bröcker, Kaufmännische Betriebsleiterin der Stadtreinigung. Leipzig Kultur & Leute Ex-Fußballerin über männliche Profis: "Das finde ich ganz schrecklich" "Für uns ist es ein Riesenschritt in Richtung Abfallvermeidung und Wiederverwendung, der auch in anderen Großstädten wie Berlin oder Hamburg schon gelebt wird."

Reparieren statt Wegschmeißen! Hier könnt Ihr selbst zum Werkzeug greifen