Hier wird Nachhaltigkeit großgeschrieben! Leipziger Konzept-Store bekommt neues Angebot
Leipzig - Der Leipziger Konzeptladen "Wiederschön" erweitert sein Angebot. Ab Freitag wird es eine Ecke für gerettete Kinderwaren geben. In der kommenden Woche soll zudem das "Café kaputt" Einzug halten.
Mit dem Ziel, Kreislaufwirtschaft in der Messestadt so richtig voranzutreiben, traf der Konzept-Store des Eigenbetriebs der Stadtreinigung schlichtweg einen Nerv bei den Leipzigerinnen und Leipzigern.
Seit seiner Eröffnung im Mai 2024 bestaunten mehr als 55.000 Besucher das abwechslungsreiche Angebot in der ersten Etage der Höfe am Brühl. Denn "Zero Waste" bedeutet hier nicht schlichtweg Secondhand, sondern Ideenreichtum, der überwältigt.
Mehr als ein Dutzend kreative Köpfe, Designer und Verkäufer konnten in dem Konzeptladen ihre Ideen zum Thema Wiederverwertung schon an den Mann bringen.
Neben dem regelmäßig wechselnden Angebot an Accessoires, Kleidung, Möbeln oder etwa dem 3D-Druck aus nachhaltigen Materialien wird es ab Freitag auch eine Ecke für die kleinen Besucher geben.
Hier wird Nachhaltigkeit gelebt, und zwar von klein auf!
Ab 10 Uhr soll die Fläche für den Verkauf von Kinderkleidung, Spielzeug und hübschem Porzellan öffnen. Dabei dürfen sich Kunden unter anderem auf süße Tassen, niedliche Plüschtiere, farbenfrohe Kleidung und lustige Spiele freuen.
Gemäß der Kreislaufwirtschaft handelt es sich auch bei diesem Angebot selbstverständlich um gerettete oder gespendete Produkte.
"Wir sind schon sehr gespannt, wie die Bevölkerung den Verkauf der geretteten Produkte aufnehmen wird", verriet Elke Bröcker, Kaufmännische Betriebsleiterin der Stadtreinigung.
"Für uns ist es ein Riesenschritt in Richtung Abfallvermeidung und Wiederverwendung, der auch in anderen Großstädten wie Berlin oder Hamburg schon gelebt wird."
Reparieren statt Wegschmeißen! Hier könnt Ihr selbst zum Werkzeug greifen
Nicht nur bei den zu kaufenden Artikeln macht das Wiederschön seinem Namen alle Ehre. Direkt vor Ort können gebrauchte oder kaputte Dinge demnächst wieder zum Leben erweckt werden. Denn was ist mehr "Zero Waste" als Dinge zunächst zu reparieren, bevor sie überhaupt erst im Müll landen?
Ab kommendem Donnerstag zieht mit dem "Café kaputt" dafür der perfekte Partner in den 550 Quadratmeter großen Laden ein.
Dank einer Kooperation mit dem Aufbauwerk werde es regelmäßig Reparaturstunden geben, bei denen verzweifelte Bastler die Möglichkeit haben, defekte elektrische Alltagsgegenstände mit der Unterstützung von ehrenamtlichen Reparaturgenies wieder zum Laufen zu bringen.
Ziel des Ganzen ist es, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, technische Geräte weniger wie Wegwerfartikel zu verwenden und nachhaltige Alternativen zum Neukauf im Alltag erlebbar zu machen.
Die Reparaturstunden finden jeden Donnerstag von 16 bis 19 Uhr statt.
Titelfoto: Bildmontage: TAG24/Rüdiger Otte/PR Wiederschön