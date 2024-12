Hier wird richtig aufgetischt: So kommt Ihr kostenlos zur Premiere von "Holiday on Ice"

Leipzig - Sie versprechen eine Eisshow der Extraklasse in Leipzig und nehmen dafür fünf Tage lang die Quarterback Immobilien Arena für sich ein. Und das Beste? Ihr könnt bei der Premiere von "Holliday on Ice" dabei sein, denn TAG24 verlost 3x2 Tickets.

Neben spannenden Gruppendarbietungen ... © Holiday on ice

Unter dem Motto "Feel the City Beat!" nehmen Euch die Künstler in farbenfrohen Kostümen und mit spannenden Choreografien mit in die verschiedensten Ecken der Stadt.

In einer Mischung aus Eiskunstlauf, Akrobatik und Musik begleiten Euch die Ausnahmetalente auf eine Reise vom belebten Zentrum bis hin in die kleinen, augenscheinlich unscheinbaren Ecken der City.

Vom 19. bis zum 23. Dezember läuft das Spektakel in Leipzig und zur Premiere wird das Team von einem Special Guest begleitet.

Sänger Sasha (52) traut sich aufs Eis und präsentiert zusammen mit den Skatern zwei seiner größten Hits.