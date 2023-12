Hollywood-Star am Wochenende zu Gast in Leipziger Baumwollspinnerei

Leipzig - Schauspieler und Regisseur Matt Dillon (59) ist mit Filmen wie "Verrückt nach Mary", "Wild Things" und "The House That Jack Built" bekannt geworden. Am Wochenende stattete er der Messestadt einen Besuch ab - ganz im Auftrag der Kunst!

Matt Dillon (59) bei der Vorführung seines Films "Factotum". © privat

Am 2. Dezember war der einstige Teenieschwarm zu Gast bei der Eröffnung der Doppelausstellung "Naturama / Against Creativity" in der Galerie Thaler Originalgrafik, die sowohl seine Bilder als auch die des Hamburger Malers Marcel Hüppauff zeigt. Parallel dazu hat das Künstler-Duo auch einen gemeinsamen Buchband mit Linoldrucken publiziert.

In Dillons Drehpausen zu seinen Filmen und auf Flügen entstanden über die Jahrzehnte unzählige Zeichnungen. Seit knapp sieben Jahren betreibt der 59-Jährige das Hobby auf einer professionellen Ebene, wovon man sich noch bis zum 6. Dezember in der Leipziger Baumwollspinnerei ein eigenes Bild machen kann. Am Montag reist der 59-Jährige wieder aus Leipzig ab.

Am Sonntag dann erschien Dillon noch im Luru Kino, wo der Film "Factotum" aus dem Jahr 2005 gezeigt wurde, in dem der US-Schauspieler einen hedonistischen Schriftsteller verkörpert.