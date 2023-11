Hollywood-Star Matt Dillon kommt nach Leipzig!

Leipzig - Er ist bekannt für Filme wie "Verrückt nach Mary", "Wild Things" und "The House That Jack Built", doch auch abseits der Kamera lässt Regisseur und Schauspieler Matt Dillon (59) seiner Kreativität freien Lauf. Seit einigen Jahren macht er sich als Zeichner und Maler einen Namen. Für eine Ausstellung kommt der Hollywood-Star nun nach Leipzig .

US-Schauspieler Matt Dillon (59), hier beim Reeperbahn Festival 2019, wird Anfang Dezember die Messestadt besuchen. © Axel Heimken/dpa

Am 2. Dezember ist der einstige Teenieschwarm zu Gast bei der Eröffnung der Doppelausstellung "Naturama / Against Creativity" in der Galerie Thaler Originalgrafik, die sowohl seine Bilder als auch die des Hamburger Malers Marcel Hüppauff zeigt.

Dillon und Hüppauff arbeiten seit 2019 zusammen. In unregelmäßigen Abständen treffen sie sich beispielsweise in Hamburg, Rom oder auch New York, stehen Seite an Seite im Atelier oder telefonieren miteinander, wie der Lubok-Verlag über sie schreibt. "Die Zusammenarbeit besteht in einem kontinuierlichen Austausch über ihr Schaffen, geht jedoch auch darüber hinaus und resultierte bereits in gemeinsamen Malereien."

Der Verlag, der sich auf die Veröffentlichung von Kunstbänden spezialisiert hat, bringt demnächst ein Buch mit originalen Linolschnitten beider Künstler heraus. Wie die Ausstellung wird auch das Buch den Namen "Naturama / Against Creativity" tragen.

Bei der Eröffnung am 2. Dezember soll es vorgestellt werden.