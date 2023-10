Maite Kelly verrät exklusive Details über ihre neue Hit-Single

Ab dem 9. November ist es endlich wieder so weit: Maite Kelly (43) geht wieder auf Tour und wird dabei unter anderem in Leipzig Halt machen. © Semmel Concerts/Chris Heidrich

TAG24: Frau Kelly, für Sie geht es ab dem 9. November endlich wieder auf Tour. Wie groß ist bei Ihnen die Vorfreude auf die Konzerte?

Maite Kelly: Die Vorfreude ist mindestens so groß wie meine Fangemeinschaft. Wir haben ja nun lange aufeinander gewartet. Dafür kommen wir nun zusammen und können noch mehr Hits gemeinsam feiern. Ich hab die Zeit ja nicht ungenutzt gelassen, sondern habe fleißig Lieder geschrieben. Gott sei Dank werden sie heiß gefeiert.

TAG24: Die Corona-Pandemie hatte von Ihnen einiges an Geduld abverlangt. Ihre Tourneen mussten immer wieder verschoben werden. Wie haben Sie diese Zeit durchgestanden, gerade jemand wie Sie, die ihr Leben ja sprichwörtlich auf der Bühne verbracht hat.

Maite Kelly: Man sagt ja, das Leben besteht aus Ebbe und Flut. Es gab auch schon vorher Jahre, in denen ich nicht aufgetreten bin, weil ich beispielsweise wegen meiner Kinder eine Bühnenpause eingelegt habe. Und genau wie damals hab ich auch jetzt die Pause angenommen, um mich noch mehr auf das Schreiben zu konzentrieren. Weil ich mich aber als Produzentin auch verantwortlich fühlte, haben wir dann mit dem Album "Hello!" versucht, so vielen Musikern wie möglich zu helfen. Wir haben viele Songwriter ins Boot geholt, um einfach weiter Musik zu machen. In dieser schwierigen Zeit war es wichtig für mich, an der Kraft der Gemeinschaft festzuhalten.

Und jetzt, da es wieder losgeht, haben alle angerufen und gesagt: "Maite, wenn du uns brauchst, wir sind dabei!" Das hätte ich nie gedacht, dass ich dafür so belohnt werde, wir kommen stärker zurück und ich glaube, das Publikum wird das auch spüren.