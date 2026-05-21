Jubiläum und neue Single: René Ulbrich feiert mit "Schlager unter Palmen"

Leipzig - Auch René Ulbrich (49) hat allen Grund zum Feiern: Seit nunmehr zehn Jahren gibt es "Schlager unter Palmen", ein Konzept, das entspannten Urlaub mit exklusiven Live-Auftritten und Begegnungen von Musikern verbindet.

Ein Flipchart voller Glückwünsche: René Ulbrich (49) feiert das zehnjährige Jubiläum von "Schlager unter Palmen". © PR

"Angefangen hat alles 2016. Die Idee dazu kam spontan. Ich arbeitete damals nebenbei noch als Taxifahrer. An einem kalten Wintertag, als ich am Taxistand auf Kundschaft wartete, dachte ich mir so: Jetzt irgendwo im warmen Süden sein, am Strand liegen, ein paar Ausflüge machen und abends gute Musik hören", erzählt René. "Gesagt, getan und geplant. Die erste Reise ging schließlich in die Türkei mit rund 40 Fans. Allen hat es prima gefallen, und die Nachfrage wächst seitdem stetig. Mittlerweile sind es mehrere Schlagerreisen im Jahr, die ich organisiere, rund 600 Fans und viele Künstler, die mit dabei sind."

Gefeiert wurde das "Zehnjährige" jetzt mit einer Schlagerreisen-Party auf Kreta: "Es war wirklich toll. Einfach alles hat gepasst."

Doch da nach einer Reise auch schon wieder vor einer Reise ist, folgt die nächste "Schlager unter Palmen"-Tour Ende September. Dann geht es ins sonnige Ägypten.

Als Künstler mit vor Ort sein werden unter anderem Stefan Mross (50), Olaf Berger (62), Achim Petry (51), Nicki (59) und Rosanna Rocci (57).