Keine Lust auf Eier-Suche? Das geht am Karsamstag in Leipzig

Leipzig - Auch am Osterwochenende bietet die Messestadt wieder zahlreiche Möglichkeiten, um die Feiertage abwechslungsreich zu gestalten. Egal ob gemütlich in Familie mit Osterspaziergang oder lieber mit Freunden feierlich auf den Frühjahrsputz hauen: Was in der Stadt so los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Feiertage in Familie, aber keinen Bock zu kochen?

Zentrum/Zentrum-Ost - Um stundenlangem Kochen und Backen und riesigen Bergen von Geschirr zu entgehen, laden verschiedene Leipziger Gaststätten und Restaurants zu Festtags-Schmaus mit den Liebsten. Für nur 13,90 Euro pro Person könntet Ihr zum Beispiel im "Barfusz" mit einem üppigen Frühstücksbuffet am Samstag ab 9 Uhr ins Osterwochenende starten. Dafür könnt Ihr Euch online, per Telefon oder via Mail einen Tisch reservieren. Auch das "Chateau9" bietet ein leckeres Ostermenü an. Für 45 Euro pro Person könnt Ihr Euch in drei Gängen mit den neuesten Kreationen den Bauch vollschlagen. Auch hier könnt Ihr Euch online und per Telefon einen Tisch sichern.

Am üppigen All-You-Can-Eat-Buffet könnt ihr am Samstag im "Barfusz" in das Osterwochenende starten. (Symbolbild) © 123RF/vyshniakova

Osterrallye durch den Zoo

Zentrum - Von Samstag bis Montag startet der Zoo Leipzig mit dem traditionellen Osterspektakel in die Ferien. Schon am Eingangstor sorgen die Stelzenläufer im Hasenkostüm für frühlingshafte Stimmung, bevor es dann für die ganze Familie auf abwechslungsreiche Abenteuer geht. Die Osterrallye führt durch all die Erlebniswelten, die der Zoo zu bieten hat. Natürlich gibt es dabei auch etwas zu gewinnen. Neun Familien-Frei-Tickets werden unter den Gewinnern der Rallye verlost. Neben der Rallye dürfen sich die Besucher auf die ersten Frühlingskinder, verschiedene Mitmachaktionen und Tammi, das Maskottchen freuen.

Das alljährliche Osterspektakel des Leipziger Zoos bietet eine abenteuerliche Osterrallye für die ganze Familie und am Ende warten sogar tolle Preise. © Jan Woitas/dpa

Statt Ostereiern: Auf der Suche nach alten Schätzen am Kulki

Grünau/Lausen - Einen Ausgleich zu den stressigen Feiertagen könnte ein kleiner Rundgang über den Trödelmarkt am Kulkwitzer See schaffen. Von 10 Uhr bis 16 Uhr lädt der Markt von Samstag bis Montag zum Bummeln ein. Mehr Informationen findet Ihr auf der Seite des Veranstalters.

Mal was anderes als bunte Eier findet man auf dem Trödelmarkt am Kulkwitzer See. (Symbolbild) © 123rf/erix2005

Riesenrad und Zuckerwatte: Start der Frühjahrs-Kleinmesse

Altlindenau - Ein weiteres Highlight am Samstag ist die Eröffnung der Frühjahrs-Kleinmesse. Ab 14 Uhr gibt es für Groß und Klein auf der Festwiese am Cottaweg wieder jede Menge Fahrgeschäfte, Süßigkeiten und vieles mehr. Erste Einblicke, was die Besucher erwartet, gewähren die Schausteller auf der Website der Messe jetzt schon.

Traditionelles Osterfeuer

Grünau - Um in der Nacht von Karsamstag zu Ostersonntag wieder traditionell den Sieg des Lichtes über die Dunkelheit feiern zu können, sollen bei der Wochenendplanung die alljährlichen Osterfeuer nicht fehlen. Auch in Leipzig wird die Tradition wieder an zahlreichen Plätzen der Stadt fortgeführt werden. Wie zum Beispiel im Stadtteil Grünau. Ab 16 Uhr lädt die Freiwillige Feuerwehr Leipzig Grünau am Gerätehaus (Schönauer Straße 235) zum gemeinsamen Osterfeuer. Für Speis, Trank und musikalische Unterhaltung sei gesorgt.

Auf den Frühjahrsputz hauen

Seehausen/Leipziger Osten/Connewitz - Wer dem ganzen Familientrubel über die Feiertage dann doch lieber mal entkommen will, kann am Samstag auf verschiedenen Partys und Festivals auf den Frühjahrsputz hauen. Garantiert auf andere Gedanken kommt man beim zehnjährigen Jubiläum des Metal- und Hardcore-Festivals "Impericon". In 5 Städten, darunter auch Leipzig, die Heimatstadt des Festivals, stimmen "The Ghost Inside" und viele mehr zum Ausrasten in Moshpits an. Um den Start am Samstag um 10 Uhr nicht zu verpassen, könnt Ihr Euch online Tickets vorbestellen. Wer es dann doch etwas ruhiger und gefühlvoller mag, ist in der Moritzbastei am besten aufgehoben. Die Indie-Party "Songs of Liam" verspricht an Musik alles, was das Indie-Herz begehrt. Los gehts ab 22 Uhr. Für mehr Infos zur Musik und bei Interesse an Tickets könnt Ihr gern auf der Website der Moritzbastei vorbeischauen.

Auch für die Ladys ist gesorgt. Im Tanzcafé Ilse's Erika legt DJ Courtney Lost zur "Female Pop Night" ab 23 Uhr die Songs der größten Pop-Göttinnen auf. Mehr zu Eurer Ladys-Night findet Ihr auf der Seite des Tanzcafés.

Für alle, die der nervigen Verwandtschaft mal entkommen müssen, stellt das Metal- und Hardcore-Festival "Impericon" einen wahren Kontrast zum frühlingshaften Osterprogramm dar. (Symbolbild) © 123rf/dwphotos