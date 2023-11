Kinoabend der etwas anderen Art: Leipziger "naTo" zeigt Porno-Kurzfilme

Leipzig - Pornografie ist schmutzig und nur etwas fürs Hinterstübchen? Die Cinémathèque Leipzig sieht das anders! Zusammen mit " Porn Better " zeigt der Verein am kommenden Dienstag eine Auswahl queer-feministischer Porno-Kurzfilme in der "naTo". Das Ziel: den Menschen zeigen, wie vielfältig Porno sein kann, und einen Raum für Austausch bieten.

Auch das bisherige Feedback zum Filmabend am Dienstag sei positiv, das Interesse groß. Die Vorverkaufstickets sind inzwischen alle vergriffen. "Das zeigt auch, dass Pornografie die Menschen interessiert und es ein gesellschaftliches Interesse an Auseinandersetzung mit diesem Thema gibt."

Ein paar Tickets soll es am kommenden Dienstag noch an der Abendkasse geben. "Es lohnt sich also, pünktlich zur Kassenöffnung um 19 Uhr in der 'naTo' zu sein."