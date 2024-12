Vandalismus bei sächsischem Gartensheriff: Täter so jung, dass sie nicht schuldig sind

Umgerissene Zäune, wohin das Auge reicht. © Bildmontage: privat

"Dich trifft der Schlag, pass auf", beginnt der kultige Vorstandsvorsitzende des am Völkerschlachtdenkmal beheimateten "Gartenfreunde Südost e.V." im Gespräch mit TAG24.

Nach der ersten Tat am 28. November, als rund 20 Zäune umgetreten wurden, schlugen die Täter auch am vergangenen Freitag zu. "Wieder Gartenzäune und wieder unsere Christbaumbeleuchtung", so der durch die Kabel-Eins-Sendung "Die Schrebergärtner" bekannt gewordene Leipziger. "Die ganzen Gärtner, alte und junge Leute, hat das natürlich schwer getroffen."

Der Verein wollte die Täter in flagranti erwischen. Und das klappte tatsächlich am vergangenen Samstag. Da kam Kneipenwirt Ron Dietrich auf die Idee, den aufblasbaren und beleuchteten Schneemann vor dem Lokal im Auge zu behalten. "Eigentlich fand ich die Idee gar nicht so gut, aber ich hab ihn mal machen lassen", sagt Baumann.

Dann tatsächlich der Zugriff! "Der Kneiper sah von drinnen, wie der Schneemann-Kopf runterfiel, weil die Luft rausging." Er und ein Gast stürmten aus dem Gebäude, verfolgten die Täter, schnappten zumindest einen und verletzten sich dabei auch noch selbst. "Und jetzt kommt der Hammer: 12 und 13 Jahre alt", kann es Baumann noch immer nicht fassen.