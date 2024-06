22.06.2024 14:54 "Leipzig ist heute #oranje": So feierten Leipzigs Promis die Niederlande-Fans

Die Niederlande verwandelten Leipzig am Freitagabend in eine riesige Partyzone. Das ging natürlich nicht unbemerkt an der Messestadt-Prominenz vorbei.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Die Niederlande verwandelten Leipzig am Freitagabend in eine riesige Partyzone. Das ging natürlich nicht unbemerkt an der Messestadt-Prominenz vorbei, die auf Instagram mit den Oranje-Fans feierte. Ex-Bachelor-Kandidatin Irina Zeißer und MDR-Moderatorin Kamilla Senjo warfen sich am Freitag gleich unters Volk. © Montage: Screenshots/instagram.com/larinabeauty/ + instagram.com/kamillasenjo_official/ "Leipzig ist heute #oranje", schrieb beispielsweise Ex-Bachelor-Kandidatin Irina Zeißer zu einem Video, das sie in ihrer Story postete. Darauf zu sehen: zahlreiche Niederlande-Fans, die bereits am Nachmittag durch die Innenstadt zogen. Reality-TV-Sternchen Julia Oemler entdeckte das orange Partyvolk auf dem Markt, wie sie ebenfalls in ihrer Story zeigte. Zahlreiche Fußballfans waren zu diesem Zeitpunkt im Barfußgäßchen eingekehrt, um sich vor dem Spiel noch in dem Leipziger Hotspot zu stärken. MDR-Moderatorin Kamilla Senjo (49) mischte sich direkt unters Volk: Auf Instagram teilte sie ein Foto, dass sie uns ihre Freunde allesamt in Orange zeigte. Da wird Gastfreundlichkeit noch großgeschrieben! Leipzig Kultur & Leute Noch mehr EM-Feierei: "Stadion der Träume" eröffnet im Leipziger Zoo Und auch Model-Mama Sara Kulka (33) war direkt begeistert angesichts der Niederländer: "Ich schaue kein Fußball und mag es nicht mehr, aber ich will, dass die Niederlande heute in Leipzig gewinnen", schrieb sie zu einem Video, dass die feiernden Fans auf dem Weg ins Stadion zeigte. Den ersten Platz für die besten Fans hätten sie bei diesem Anblick bereits sicher, so die Influencerin. "Genau deswegen sollten diese auch belohnt werden, mit einem Sieg." Sara Kulkas wunsch geht nicht in Erfüllung Reality-TV-Sternchen Julia Oemler stieß auf dem Markt auf die feiernden Fans. © Montage: Screenshots/instagram.com/julia.oemler.official/ Auch Leipzigs Polizei zog nach dem Einsatz rund um das EM-Spiel in der Nacht eine positive Bilanz. "Der Marsch der Tausenden niederländischen Fans beeindruckte enorm positiv und wird auch der Leipziger Polizei noch lange in schöner Erinnerung bleiben", hieß es in einer Mitteilung. Für einen Oranje-Sieg, wie ihn sich Sara Kulka wünschte, sollte es letztlich leider nicht reichen. Die Niederlande und Frankreich trennten sich schließlich unentschieden mit einem 0:0.

Titelfoto: Montage: Screenshots/instagram.com/larinabeauty/ + instagram.com/kamillasenjo_official/