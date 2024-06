"Wird lange in schöner Erinnerung bleiben": So lief Leipzigs Fußball-Freitag aus Sicht der Polizei

Leipzig - Die Messestadt in knalligem Orange! Das EM-Spiel zwischen der Niederlande und Frankreich (0:0) am Freitag war vor allem geprägt von den Oranje-Fans , die zu Zehntausenden nach Leipzig kamen und größtenteils friedlich feierten. Auch die Polizei zog in der Nacht eine positive Bilanz.

Binnen kürzester Zeit färbte sich der Leuschner-Platz in Orange. Tausende Anhänger der Niederlande fanden sich in dem Bereich ein. Schließlich musste der Treffpunkt sogar erweitert und Bereiche für den Verkehr gesperrt werden, um genügend Platz zu schaffen.

"Der Marsch der Tausenden niederländischen Fans beeindruckte enorm positiv und wird auch der Leipziger Polizei noch lange in schöner Erinnerung bleiben", hieß es vonseiten der Behörde in der Nacht.

"Die Polizeidirektion Leipzig weist an dieser Stelle daraufhin, dass beim Abbrennen von Pyrotechnik in Menschenmengen erhebliche Gesundheitsgefahren bestehen und so in jedem Fall strafrechtliche Ermittlungen nachfolgen." Auch bei dem friedlichen Fest am Freitag seien Menschen durch das Abbrennen von Pyrotechniker verletzt worden.