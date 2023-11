04.11.2023 06:40 Reise durch die Zeit oder Party auf dem Eis: Das ist am Samstag in Leipzig los

Was am Samstag in der Messestadt geht, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Auch wenn die Tage kürzer und die Luft immer kälter wird, Leipzig ist noch nicht bereit für den Winterschlaf. Etliche Veranstaltungen und Erlebnisse warten darauf, von Euch entdeckt zu werden. Was am Samstag in der Messestadt geht, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps. Ein Kult-Lauf mit Anstieg Bereits zum 63. Mal versammelt der Fockeberglauf in diesem Jahr Leipziger Sportler und Athleten, die ihre Ausdauer auf die Probe stellen wollen. Auf drei unterschiedlichen Distanzen treten die Läufer gegeneinander an. Während es bei dem Basic-Lauf nur eine Runde den Berg hoch und wieder herunter geht, führt der Hauptlauf über zwölf Kilometer seine Teilnehmer ganze sechsmal auf das Plateau des 153 Meter hohen Berges. Um 10 Uhr gehen die Läufer an den Start. Die Sieger werden anschließend um 11.15 Uhr geehrt. Alle weiteren Informationen zum Lauf findet Ihr auf Leipziger-Triathlon.de. Die Aussicht auf Leipzig spricht Bände über die Höhe des Fockebergs. Die Läufer erklimmen am Samstag bis zu sechsmal sein Plateau. © Emily Mittmann Alle Qualifikationen und Generationen willkommen Egal ob Ausbildung, Praktikum, Studium, Jobwechsel, Weiterbildung, Quer- oder Wiedereinsteiger (ab 50 plus): Bei der fünften Leipziger Jobmesse ist von A bis Z alles dabei, was die Arbeitswelt zu bieten hat. Über 70 Aussteller geben Euch von 10 bis 16 Uhr in der Kongresshalle am Zoo einen Einblick auf Eure Chancen und Möglichkeiten. Hier findet Ihr alle teilnehmenden Unternehmen. Über 70 Aussteller präsentieren von 10 bis 16 Uhr mögliche Ausbildungen, Studiengänge und vieles mehr. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa "Handgemacht" Kreativ-Markt Statt der üblichen Massenware von der Stange findet Ihr auf dem "Handgemacht" Kreativ-Markt vor allem eines: Dinge, die mit Liebe selbst gemacht worden. Schöne Unikate und einzigartige Schöpfungen warten auf einen Käufer, der sie zu schätzen weiß. Nebenbei findet man auf seiner Shopping-Tour über das AGRA-Messegelände jede Menge Inspiration, um selbst anzupacken. Diese können in verschiedenen Mit-Mach-Aktionen auch gleich mal in die Tat umgesetzt werden. Geöffnet hat der Markt von 11 bis 17 Uhr. Auf dem Gelände des AGRA-Messeparks wird es am Samstag kreativ. Hier findet Ihr die schönsten handgemachten Artikel. © Emily Mittmann Tag des kreativen Hoffests Alljährlich trommelt der "Tag des kreativen Hoffests" am ersten Samstag im November unterschiedlichste Künstler, Handwerker und kreativen Köpfe der Umgebung im "Schärdschher" zusammen. Von 11 bis 18 Uhr könnt Ihr auch hier sowohl Kunst bewundern als auch selbst aktiv werden. Auf der Website der Location findet Ihr alle wichtigen Infos zum Event, eine Liste der ausstellenden Künstler sowie einige Eindrücke aus den vergangenen Jahren. Maddin Schneider im Blauen Salon Schauspieler und Komiker Martin Rudolf Schneider (59) lädt die Leipziger am Samstag zum Lachen ein. Im Blauen Salon des Central Kabaretts wird er sein brandneues Programm vorführen. Los geht es um 20 Uhr. Also schnappt Euch vorab online noch ein paar Tickets und genießt die amüsante Show. Komiker Martin Rudolf Schneider (59), bekannt als Maddin, ist zu Gast in Leipzig. Im Blauen Salon des Central Kabaretts will er die Leute zum Lachen bringen. © Andreas Arnold/dpa Disco, die aufs Glatteis führt Jeden Samstag feiert der Eiszirkus Disco-Party. Von 20.30 bis 0 Uhr steppt oder rutscht hier der Bär. Am Samstag spielt Euch DJ Thamos Hits quer durch das Gemüsebeet. Preise und Co. findet Ihr auf Eiszirkus-Leipzig.de. Tanzen mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad gibt es in der Eisdisco des Eiszirkus. Zeigt Eure coolsten Moves auf dem Eis! (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa Mit den Clubs auf Zeitreise Das Täubchenthal entführt Euch zusammen mit DJ-Legende Jay Frog (47, bekannt aus der Band "Scooter") 30 Jahre zurück in die Vergangenheit. Hits wie "Hyper, Hyper" und andere Hymnen der 90er-Jahre lassen die von Tetris und Loveparade geprägte Epoche wieder aufleben. Noch weiter zurück geht es im "Ilses Erika". Die "Boogie Nights" feiern die Disco-Klassiker und legendären Partys der 70er- und 80er-Jahre. Hier erwarten Euch Songs von Künstlern wie Donna Summer, Grace Jones oder den Bee Gees. Sowohl das Täubchenthal als auch das Ilses Erika nehmen Euch auf eine Reise durch die Zeit mit. Entscheidet Euch für Eure liebste Epoche und lasst sie in Leipzigs Clubs wieder zum Leben erwecken. © Emily Mittmann TAG24 wünscht Euch einen erlebnisreichen Samstag!

Titelfoto: Bildmontage: Jonas Walzberg/dpa, Emily Mittmann, Emily Mittmann